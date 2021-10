Les conservateurs fustigent la «tentative d’intimidation flagrante» de Biden pour faire avancer son programme LGBTQ

L’équipe d’incompétents de Biden

L’équipe de Biden est incompétente sur de nombreux fronts, mais elle éclipsera tout avec sa gestion pathétique de l’économie

Le président Biden a célébré lundi le « Coming Out Day » avec une déclaration exprimant l’amour et l’acceptation des personnes LGBTQ et attaquant les législateurs des États pour avoir proposé et adopté des projets de loi « discriminatoires » et « anti-LGBTQ+ ». Les groupes conservateurs qui soutiennent ces projets de loi ont riposté, un groupe accusant Biden de se livrer à une « intimidation flagrante » avec sa déclaration.

Dans sa déclaration, Biden a exprimé son soutien à ceux qui s’identifient comme LGBTQ et a célébré les initiatives de son administration sur ces questions, y compris les nombreuses personnes nommées par Biden qui s’identifient comme LGBTQ. Pourtant, il a également attaqué les législateurs qui soutiennent les projets de loi que Biden a attaqués comme « anti-LGBTQ + » et « discriminatoires », les liant au « harcèlement et au harcèlement » auxquels les personnes LGBTQ sont confrontées.

« 2SLGBTQQIA + PEOPLE » : TRUDEAU MOQUÉ POUR LA DERNIÈRE ITÉRATION DU TERME POUR LES IDENTITÉS SEXUELLES

« Les projets de loi anti-LGBTQ+ continuent de proliférer dans les législatures des États. L’intimidation et le harcèlement – en particulier des jeunes américains transgenres et des personnes de couleur LGBTQ+ – abondent toujours, diminuant notre caractère national », a écrit Biden. « Nous devons continuer à nous opposer à ces actes de haine et à défendre les droits, les opportunités, la sécurité physique et la santé mentale des personnes LGBTQ+ partout dans le monde.

« De la défaite des projets de loi discriminatoires à l’adoption de la loi sur l’égalité, nous avons encore du travail à faire pour garantir que chaque Américain puisse vivre à l’abri de la peur, du harcèlement et de la discrimination en raison de qui il est ou de ce qu’il aime », a déclaré le président.

Garrett Bess, vice-président d’Heritage Action, une organisation conservatrice qui s’oppose à la loi sur l’égalité, a condamné la rhétorique de Biden comme un acte d’intimidation.

« C’est encore un autre exemple du choix du président Biden du côté des extrémistes de gauche », a déclaré Bess à Fox News dans un communiqué. « Il a utilisé son ministère de la Justice pour poursuivre les législateurs du Texas qui se sont battus pour protéger les enfants à naître dont le cœur bat déjà et a lancé des poursuites politisées qualifiant les lois d’identification des électeurs de » racistes « . Maintenant, il attaque les législateurs de l’État et impose ses opinions radicales à ceux qui ne sont pas d’accord avec sa soi-disant loi sur l' »égalité » qui mettrait en danger les femmes et les filles et priverait les parents de la capacité d’aider leurs enfants à prendre des décisions importantes dans la vie.

DES ÉTUDIANTS CHRÉTIENS RIP PSYCHOLOGY ÉTUDE AFFIRMANT QUE L’ACTIVISME LGBTQ NE POSE PAS DE MENACE POUR LES CHRÉTIENS

« Les États devraient résister à ces tentatives d’intimidation flagrantes et continuer à lutter contre les prises de pouvoir de plus en plus radicales de l’administration Biden », a-t-il ajouté.

Greg Baylor, avocat principal chez Alliance Defending Freedom, un cabinet d’avocats chrétien qui a rédigé des lois visant à empêcher les hommes de participer aux sports féminins et qui défend la liberté religieuse, a également repoussé les commentaires de Biden.

« Chaque personne doit être traitée avec dignité et respect. Nos lois doivent protéger les libertés garanties par la Constitution de chaque citoyen, peu importe qui il est », a déclaré Baylor à Fox News. « Malheureusement, les lois coercitives sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, comme la soi-disant loi sur l’égalité, portent atteinte à la fois à l’équité et à la liberté, ciblant ceux dont les opinions ne plaisent pas au gouvernement.

« Le désaccord n’est pas une discrimination. Dès le premier jour, l’administration Biden a clairement indiqué qu’elle refuserait aux athlètes féminines une compétition équitable, ignorerait les besoins de santé uniques des femmes et obligerait les filles vulnérables à partager des espaces intimes avec des hommes qui s’identifient comme des femmes. Ce n’est pas l’égalité , a soutenu Baylor. « Les lois qui aplatissent ou ignorent toutes les différences entre les hommes et les femmes nous nuisent à tous. »

Jennifer Bauwens, ancienne clinicienne en traumatologie et directrice actuelle du Center for Family Studies du Family Research Council, une organisation chrétienne qui s’oppose à la loi sur l’égalité, a fait valoir qu’aider les personnes LGBTQ peut signifier autre chose que ce que suggère Biden.

LES DIRIGEANTS CHRÉTIENS SLAM CONTENT L’ÉVÊQUE TRANSGENRE DE LA DÉNOMINATION LUTHÉRIENNE : UNE « RÉVOLTE » CONTRE DIEU

« » Se lever pour protéger les opportunités, la sécurité physique et la santé mentale » de ceux qui s’identifient comme LGBTQ signifie beaucoup plus – et quelque chose de complètement différent – de ce que le président Biden pense que cela signifie « , a déclaré Bauwens à Fox News. Elle a cité des études concluant que les taux de maltraitance infantile sont exceptionnellement élevés parmi ceux qui s’identifient comme LGBT, et que ceux qui s’identifient comme transgenres sont confrontés à des taux de dépression et d’anxiété deux à trois fois plus élevés que la population générale.

« Il n’y a pas de bonnes preuves pour étayer l’affirmation selon laquelle ceux qui luttent contre la douleur profonde de la dysphorie de genre bénéficient de bienfaits durables pour la santé mentale de ce qui est proposé dans la plupart des cliniques de genre – retirer des organes sexuels et des parties du corps sains ou utiliser des bloqueurs de la puberté et des hormones , » elle a ajouté.

Bauwens a suggéré une explication plus cynique des opinions de Biden.

« Ceux qui devraient bénéficier de ces » solutions « sont les industries chirurgicale et pharmaceutique, qui devraient connaître une courbe de croissance abrupte au cours des dix prochaines années », a-t-elle soutenu. « Ceux qui s’identifient comme LGBT méritent mieux que les platitudes politiques et les blocages d’une véritable innovation thérapeutique et d’options thérapeutiques. »