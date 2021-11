Les conservateurs méritent mieux que le GOP

J’ai voté républicain toute ma vie. Quel autre choix ai-je eu ? Lors des dernières élections, les démocrates ont fait trotter John Kerry, Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden. Autant voter pour Trotsky.

Malheureusement, qu’a gagné mon approche du moindre des deux maux ? À l’exception de Trump, qu’ils détestaient ouvertement, les républicains de l’establishment ont rendu la pareille en dirigeant des néoconservateurs de l’État profond remontant à Herbert Walker. Aumône? McCain ? Romney ? Qu’est-ce que l’enfer réel?

Et ne prétendons pas que le problème des agents transfuges du GOP se limite au bureau ovale. Le dernier projet de loi sur les infrastructures, plus judicieusement nommé F *** You, America Bill, a reçu le feu vert de beaucoup trop de sénateurs avec un (R) derrière leur nom et deux fois plus de membres du Congrès républicain que les démocrates ont dit de le mettre en place. Pour aggraver les choses – si c’est possible – ils ont poussé ce majeur géant dans l’arrière-train de l’Amérique centrale une semaine à peine après que tout le monde se soit rendu en Virginie et dans le New Jersey pour dire non à la tyrannie démocrate. Encore une fois, qu’est-ce que l’enfer réel.

Je mérite mieux que ça. Nous faisons tous.

Malheureusement, mes amis libertaires qui scandent Let’s Go, Brandon si souvent qu’ils sont pris pour des candidats tout aussi détestables de Tourette comme Gary Johnson et Jo Jorgenson. Malgré la proclamation de leur position libertaire (que j’ai pris naïvement pour méchante « j’aime ce pays » et « laissez-moi tranquille »), ils ne valent pas mieux que votre voisin idiot qui plante des soupirs de jardin en disant que tous sont les bienvenus ici et qui agite un drapeau BLM juste sous Old Glory. Je suis aussi libertaire qu’ils viennent, mais je devrais vraiment me détester pour voter pour un libertaire social qui soutient le terrorisme domestique sous la forme d’une politique d’identité raciale ou de genre.

Je me dis qu’il n’y a aucune comparaison entre les républicains veules et égoïstes et leurs homologues démocrates marxistes qui détestent l’Amérique. Quelques-uns de nos gars ont qualifié Trump d’incitateur aux émeutes et ont voté pour sa destitution. Encore quelques autres ont donné à Pelosi et Schumer une victoire éclatante. Est-ce aussi grave qu’un président démocrate fermant des pipelines à l’approche de l’hiver, distribuant de l’argent plus généreusement qu’un enfant de cinq ans comme le banquier du Monopoly, ou s’assurant que chaque supposition dans Battleship est un succès dans l’océan Pacifique ?

J’ai entendu Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz et Tom Cotton au Sénat l’appeler, puis s’en prendre vraiment aux candidats communistes et aux membres de l’establishment médical totalement discrédité. Je suis sûr qu’il y en a d’autres, mais qu’est-ce que ça dit quand je ne peux pas penser à eux ? La Chambre a produit quelques héros, mais il y a environ 200 républicains supposés dans ce corps législatif. Où sont les 200 voix unifiées pour la liberté ? Je n’en veux pas quelques-uns ; J’en veux quelques centaines.

Nous avons eu trois juges soi-disant conservateurs ajoutés à une Cour suprême 6-3 irrévocable. Et pourtant, qui d’entre nous est certain que les mandats de vaccination, que mon bambin analphabète pourrait qualifier d’inconstitutionnels, seront rejetés par des gens comme Gorsuch, Kavanaugh et Barrett ? Nous avons loué McConnell, et bien sûr, c’est mieux qu’un monde dans lequel Merrick Garland porte ces robes de fantaisie, mais un vote 5-4 « non » de mes gars est tout aussi ruineux qu’un vote 5-4 « non » venant de leurs gars . En fait, ça pique un peu plus parce que mes gars étaient censés se battre pour moi.

Par défaut, le GOP est le parti du peuple américain. Ce n’est pas comme s’ils avaient une concurrence féroce. Le D dans DNC signifie « démocratique » de la même manière que la République populaire démocratique de Corée du Nord signifie démocratique. Le C signifie Chine. J’en suis à peu près sûr. Joe Biden dit beaucoup de nègre, et les démocrates utilisent des électeurs noirs, alors disons simplement que le N signifie nègre. Cela fonctionne à plusieurs niveaux.

Nous obtenons donc le GOP, qui n’a rien à faire pour gagner des votes conservateurs et par la suite ne fait pas grand-chose qui représente les électeurs conservateurs. Imagine ça.

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.