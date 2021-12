Les conservateurs risquent de perdre des sièges sur le Mur rouge alors que les électeurs sont « irrités » par la sottise et les partis | Politique | Des nouvelles

De nouveaux sondages suggèrent que Boris Johnson pourrait perdre sa majorité et son siège parlementaire si des élections avaient lieu demain. Selon des recherches à grande échelle et une analyse MRP de 38 Degrees and Survation, les travaillistes reprendraient le soi-disant mur rouge des conservateurs, remportant 309 sièges sur une part des voix de 42%.

Pendant ce temps, les données suggèrent que les conservateurs perdraient 111 circonscriptions pour finir avec 255 sièges.

Le changement soudain dans les sondages est en partie dû au fait que les électeurs plus âgés se montrent plus préoccupés par les récents scandales qui affligent le gouvernement, notamment le lobbying, les deuxièmes emplois et les prétendues fêtes de Noël de Downing Street.

Matthew McGregor, PDG de 38 Degrees, a déclaré que le soutien aux conservateurs s’effondrait.

Il a déclaré à The i : « La colère suscitée par le sordide provoque un effondrement du soutien aux conservateurs et leur coûtera leur majorité si les choses ne changent pas radicalement.

« Le message à Boris Johnson de ce sondage est clair : montrez aux électeurs le respect qu’ils méritent, nettoyez la saleté et résolvez la crise du coût de la vie.

« Les électeurs qui ont soutenu les conservateurs en 2019 pour faire aboutir le Brexit sont en colère et découragés par les actions du gouvernement. »

Selon les recherches, seuls trois des 40 sièges du mur rouge qui ont voté conservateur il y a deux ans lors des élections générales de 2019 voteraient à nouveau la même chose.

L’expert en sondages, le professeur Christopher Hanretty de l’Université Royal Holloway, a ajouté que ce sont les électeurs plus âgés qui sont les plus susceptibles de dire que le gouvernement ne respecte pas les soi-disant «principes de Nolan» sur les normes de la vie publique.

Il a déclaré : « En général, ce sont les électeurs plus âgés qui sont les plus susceptibles de dire que le gouvernement ne respecte pas les principes de Nolan.

« Étant donné que les électeurs plus âgés sont [ordinarily] beaucoup plus susceptibles de voter conservateur, cela montre le potentiel d’accusations de sordide pour déplacer les votes en privant les conservateurs de cet important rempart électoral.

La recherche menée par 38 Degrees a été menée en novembre et décembre tandis que l’analyse MRP par le professeur Hanretty et Survation comprenait plus de 10 000 entretiens.

Le sondage a également montré que les conservateurs perdraient tous leurs sièges en Écosse alors que le SNP de Nicola Sturgeon consoliderait sa popularité.

