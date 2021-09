Les conservateurs Rockers 3 Doors Down annulent les émissions sur les nouvelles réglementations liées à Covid 19

3 PORTES VERS LE BAS a annulé ses spectacles à Raleigh et Atlanta en raison des nouvelles réglementations liées au COVID-19 mises en place depuis l’annonce de ces concerts.

Dès la semaine prochaine, deux grands promoteurs de concerts (Pays vivant et AEG) auront besoin d’une vaccination complète ou d’une preuve d’un test COVID-19 négatif pour participer à leurs événements.

Au cours des dernières semaines, plusieurs artistes de renom ont annulé des concerts en raison de l’exigence des lieux selon laquelle les clients doivent être vaccinés ou présenter des tests de coronavirus négatifs récents.

Plus tôt aujourd’hui, 3 PORTES VERS LE BAS a publié la déclaration suivante via les réseaux sociaux : “Malheureusement, nous annulerons nos spectacles à Raleigh, Caroline du Nord (10.7) et Atlanta, GA (10.9) en raison de la nouvelle réglementation mise en place depuis l’annonce de ces spectacles. Les remboursements seront émis à le point d’achat. Simpsonville, SC (10.8) est toujours allumé. West Palm Beach, FL (10.16) passe d’iThink Financial à Mizner Park à Boca Raton, FL. Les forfaits VIP pour ce spectacle ont été annulés en raison du changement de mais TOUS les billets seront toujours honorés par iThink Financial pour Mizner Park.

“Nous nous excusons pour tout inconvénient. Nous vous aimons et espérons vous revoir bientôt.”

Un sondage Fox News publié plus tôt ce mois-ci a montré une nette majorité d’Américains portant un masque dorsal et des mandats de vaccination contre le COVID-19. 54% des personnes sont favorables à une preuve de vaccination dans les espaces intérieurs comme les restaurants et les gymnases, tandis que 66% ont déclaré préférer les entreprises exigeant des masques pour les clients et les employés. 67% ont déclaré qu’ils soutenaient l’obligation pour les élèves et les enseignants de porter des masques dans les écoles. Selon le sondage, qui comprenait des entretiens avec plus de 1 000 électeurs inscrits menés entre le 12 et le 15 septembre, 56 % des électeurs ont soutenu Président Joe Bidenaux entreprises de plus de 100 employés d’exiger une preuve de vaccination ou des tests réguliers.

Dr Arturo Casadevall, président de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré CNBC que les vaccins COVID-19 “sont extrêmement sûrs”, notant que les risques d’effets secondaires des vaccins sont nettement inférieurs aux risques pour la santé posés par le virus. « COVID, en revanche, est mortel, imprévisible. »

Les vaccins COVID-19 sont étudiés chez l’homme depuis plus d’un an maintenant, et plus de 182 millions de personnes ont été entièrement vaccinées rien qu’aux États-Unis. Il existe plusieurs systèmes de surveillance de la sécurité robustes en place pour ces vaccins qui peuvent détecter les événements indésirables très rares.

Avec la souche originale du virus, le Pfizer et Moderna les vaccins étaient efficaces d’environ 90 % à 95 % dans la prévention des maladies symptomatiques. En raison de la variante delta, ce taux d’efficacité est tombé à 66%. Pourtant, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) estime que les personnes non vaccinées sont près de cinq fois plus susceptibles de contracter le COVID symptomatique par rapport à une personne entièrement vaccinée.

Les personnes entièrement vaccinées sont 29 fois moins susceptibles d’être hospitalisées à cause du virus que celles non vaccinées, selon une étude publiée par le CDC.

La recherche montre que les personnes entièrement vaccinées présentent des symptômes plus légers et sont deux fois moins susceptibles de développer plusieurs symptômes au cours de la première semaine de maladie que les personnes non vaccinées.

Divers sondages ont toujours révélé que les démocrates sont beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir été vaccinés que les républicains, et les républicains sont beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils ne veulent absolument pas se faire vacciner.

De retour en janvier 2017, 3 PORTES VERS LE BAS chanteur Brad Arnold a défendu la décision de son groupe de se produire à l’époque du président élu Donald Trump‘s « Rendre l’Amérique encore meilleure ! Célébration de bienvenue », en disant que “tout tourne autour de l’Amérique”.