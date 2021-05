Les conservateurs sont les ennemis meurtriers du peuple ⋆ .

Ne laissant aucune erreur sur la question de savoir si l’animatrice de MSNBC et de ReidOut, propriété de Comcast, Joy Reid pensait que les conservateurs, les républicains et tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec eux étaient des ennemis du peuple, Reid et son groupe d’invités venimeux ont passé l’émission de jeudi à demander aux libéraux de dire aux Américains que le GOP “Veut que tu meurs,” avoir «Tout votre gouvernement… soit décapité», et voir les 435 membres du Congrès tués, quel que soit le parti.

Ils se sont également assurés de poursuivre la campagne personnelle de venin de Reid contre le sénateur Joe Manchin (D-WV), affirmant qu’il “hors de contrôle” et que son refus de supprimer l’obstruction systématique était la preuve que non seulement il se souciait davantage de garder “Jim Crow” L’Amérique vivante que «Sauver notre démocratie», mais qu’il avait souhaité que ses camarades démocrates soient tués le 6 janvier.

Reid a commencé l’émission dans le gouffre de la misère, rappelant aux téléspectateurs comment, à partir de janvier, lorsque les démocrates ont repris le Sénat après une absence de six ans, l’obstruction est devenue un “Règle de l’ère Jim Crow” que les républicains utilisaient «pour la première fois dans cette session législative» pour bloquer la commission partisane du 6 janvier.

Elle a tourné ses armes vers Manchin tout en parlant au sénateur Chris Van Hollen (D-MD), déplorant que Manchin était une personne qu’elle «ne pouvait vraiment» pas «être honnête avec vous» et a commencé par lui demander: «Quel est son problème?

Van Hollen a noté le soutien de Manchin à la commission, mais ce n’était pas suffisant comme l’a dit Reid «Notre démocratie est sur le fil du rasoir et plutôt que de se concentrer sur la sauvegarde de notre démocratie de ce que font ces extrémistes qui forment maintenant la base du parti républicain… des gens comme Joe Manchin parlent avec désinvolture de la préservation des artefacts du Sénat.»

«Il semble plus déterminé à conserver les règles de Jim Crow au Sénat qu’à sauver notre démocratie», elle a ajouté.

Dans le bloc suivant, elle a augmenté la mise en affirmant sans preuve que, puisque les républicains du Sénat ne se soucient pas des menaces auxquelles le vice-président Mike Pence a été confronté et si leurs membres du personnel étaient décédés, “il n’y a pas” pointer vers «Bipartisme».

Jason Johnson, contributeur et charlatan de MSNBC, a fait sa part pour faire monter la température, affirmant que Manchin “bec[ing] ce non-sens » sur le bipartisme et le compromis «Face à une tentative d’assassiner lui et tout le monde avec un« D »dans leur nom» et, à cause de cela, chacun des collègues démocrates de Manchin devrait l’informer que «Vous me voulez mort autant que les républicains.»

Ensuite, Reid a insisté sur le fait que les républicains voulaient s’assurer que les démocrates ne gagnent plus jamais une autre élection et la fausse républicaine et ancienne aide de Cuomo, Susan del Percio, a crié à quel point Mandchin ne croyait pas en «Protéger notre démocratie» (cliquez sur «développer»):

REID: Eh bien, ils essaieront à nouveau, Susan, et la prochaine fois, ils réussiront peut-être parce qu’ils s’installent dans les États pour faire en sorte qu’ils puissent tout simplement voler des élections que seuls les républicains décident de qui gagne. (….) DEL PERCIO: Et juste pour faire suite à ce que Jason a dit, vous savez, Joe Manchin, si vous ne pouvez pas obtenir le bipartisme pour protéger notre démocratie, vous ne l’obtiendrez pour rien, et vous devriez utiliser cela comme raison, et ce sera – JOHNSON: C’est vrai. DEL PERCIO: – a du sens pour tout le monde – REID: Tout le monde. DEL PERCIO: – pourquoi nous devons nous débarrasser de l’obstruction systématique – JOHNSON: C’est vrai. DEL PERCIO: – parce qu’il n’y a littéralement aucune chance que quoi que ce soit d’autre se produise.

Après que del Percio se soit énervé sur le fait que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) n’était pas suffisamment partisan, Reid a exigé “arrêter[ped]” parce qu’il est “hors de contrôle” et “pense[s] il est le chef de la majorité.

Johnson a convenu que Manchin “fléchir” a été “Pas impressionnant” ou alors «Rendre tout le monde heureux», mais s’est ensuite tourné vers la partie la plus sinistre du segment en disant que les démocrates élus doivent dépenser “Chaque minute de chaque jour” dire à tout le monde que le GOP et ses électeurs aimeraient voir «Tu vas mourir» (cliquez sur «développer»):

JOHNSON: Les démocrates ont ce conflit entre ce qu’ils pensent être la façon dont le gouvernement fonctionne et ce que les gens veulent réellement. Le peuple américain veut une réponse. Le peuple américain veut se sentir en sécurité. Si Joe Biden peut sortir et dire: «hé, écoutez, il y a beaucoup de républicains en cours d’exécution sur cet acte de reprise contre lequel ils ont voté», je ne sais pas pourquoi Chuck Schumer et Elizabeth Warren et tous les dirigeants ne le sont pas. courir à travers le pays en disant: «le parti républicain veut que vous mourriez. Ils ne voulaient pas que vous obteniez de l’argent pour COVID et ils veulent que tout votre gouvernement soit décapité. Cela devrait être la réponse de la bouche de Chuck Schumer chaque minute de chaque jour, par opposition à une variante de Susan Collins de: «Je crains que la fête REID: Ouais. JOHNSON: – qui agit de la même manière depuis 35 ans continue d’agir ainsi.

Les gens ne sont jamais, jamais pleins Alan Grayson.

Reid s’est empilé, continuant de lancer une rhétorique nuisible et peut-être dangereuse contre ses opposants politiques: «C’est un parti de sédition, de violence, de nationalisme blanc, et ce que nous entendons même du président, c’est que nous allons travailler avec eux. Vraiment?”

Malheureusement pour la santé mentale de NewsBusters, ces trois mécréants ont offert un autre segment en peignant ceux qui ne sont pas à gauche du centre comme des êtres humains non seulement faux, mais méprisables dignes d’être évités.

Semblant obtenir un sucre élevé des familles et des amis de différents téléspectateurs politiques souffrant de divorces horribles, ils ont insisté sur le fait que l’ensemble du GOP se compose de “Un culte complètement fou” de rien mais «Partisans de Q-Anon» et complètement dépourvu d’idées politiques authentiques.

Reid a également ressenti ses sentiments à propos du Tea Party, disant qu’ils n’étaient pas “mieux” que Q-Anon et l’a fait “Toutes ces choses loufoques, pendaison de Donald – le président Obama en effigie” et a existé parce que les Américains blancs n’aiment pas voir les Noirs occuper des postes de direction.

Si vous êtes un masochiste qui – pour une raison quelconque – veut en savoir plus sur la transcription de ce segment (ainsi que la transcription du segment précédent montrant plus de prises chaudes), cliquez ici.

Cette rhétorique haineuse selon laquelle les conservateurs et les républicains «veulent» que leurs compatriotes américains «meurent» et voient les 435 membres du Congrès assassinés a été rendue possible grâce à l’approbation d’annonceurs tels que ClearChoice, Kayak, Roman, Sandal’s. Suivez les liens pour voir leurs coordonnées sur la page de lutte des conservateurs de la MRC et faites-leur savoir comment ils ont soutenu une telle rhétorique horrible.