Les consoles de jeu Microsoft les plus vendues pour la Xbox Series S/X ; L’entreprise affirme que la pénurie mondiale de puces a affecté les ventes

La XBox Series X se vend à environ Rs 49 999 sur le marché indien, tandis que la XBox Series S a un prix de détail d’environ Rs 35 000.

Les très populaires Xbox Series S/Series X se sont vendues plus que toutes les consoles de la génération précédente au même stade de leurs cycles respectifs malgré les difficultés à se procurer les consoles, a déclaré le vice-président exécutif des jeux de Microsoft, Phil Spencer.

S’adressant au New York Times, Spencer a également admis que la pénurie mondiale de puces avait rendu difficile pour les consommateurs d’obtenir non seulement les consoles Xbox Series S/Series X, mais aussi la concurrence – PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition de Sony.

Lancées en novembre 2020, les consoles de jeux Microsoft de nouvelle génération ont gagné en popularité. Cependant, le problème de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui sévit dans l'industrie électronique a rendu difficile pour les joueurs d'acquérir une Xbox Series S/Series X ou une PlayStation 5.

Spencer a mentionné que l’industrie avait été témoin d’une augmentation de la demande de consoles de jeu, ajoutant que cela les avait surpris.

Malgré la pénurie de puces à semi-conducteurs ainsi que de consoles, Microsoft a déclaré que les consoles Xbox Series S/Series X étaient devenues sa console Xbox la plus vendue. Les propriétaires de consoles Xbox ont également plusieurs lancements de jeux à attendre avec CrossfireX, Gotham Knights, Elden Ring, Poudlard Legacy, Grid Legends, Marvel’s Midnight Suns, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, Starfield, Redfall, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction et UFL à attendre avec impatience.

Le géant américain de la technologie vise également à introduire une interdiction multiplateforme pour réduire la mauvaise influence dans la communauté des jeux en ligne. Spencer a déclaré dans une interview au New York Times que Microsoft voulait réduire la mauvaise influence dans la communauté des jeux en ligne en étendant les interdictions à d’autres plateformes. Il prévoit d’y parvenir en créant un programme multiplateforme où les joueurs interdits sur une plate-forme seront également interdits sur d’autres plates-formes par d’autres sociétés.

