Les consoles PlayStation auront bientôt leur propre Game Pass, appelé Spartacus | Jeux

L’abonnement Game Pass est l’un des plus gros succès de Microsoft sur Xbox et PC. Il pourrait bientôt atteindre les consoles PlayStation.

Tout ce qui implique de retirer du pouvoir aux joueurs, qui ne possèdent pas les jeux et sont obligés de payer un abonnement s’ils veulent jouer, est un grand triomphe pour les sociétés de jeux vidéo (et une perte pour les joueurs).

Pour cela abonnements aux jeux vidéo ils ont des prix bas et offrent beaucoup en retour, et ils ont beaucoup de succès.

C’est le cas du Xbox Game Pass, disponible sur consoles Xbox et PC. ça marche si bien que Sony Il n’avait pas d’autre choix que de copier… désolé, quoi sortir leur propre version, nom de code Spartacus.

Pass de jeu Xbox c’est un abonnement qui coûte 9,99 euros par mois, et laisse jouer à plus de 100 jeux sans limites, y compris les principales nouvelles de Microsoft et d’autres sociétés.

Ces jeux sont téléchargés et joués localement, il ne s’agit pas de streaming ou de cloud gaming comme xCloud.

Considérant que l’achat d’un jeu au lancement coûte 70 euros, trop les joueurs Cela les dédommage de payer l’abonnement pour jouer sans dépenser cet argent. Le Game Pass a donc été un grand succès.

Avec la nouvelle génération de jeux vidéo, l’espace de notre ordinateur ou de notre console peut être considérablement réduit. Mais c’est à cela que servent les disques durs et nous présentons ici les meilleures options pour votre PC ou votre console.

Sony n’a pas un tel service, mais cela pourrait changer bientôt.

Comme le rapporte Bloomberg, Sony travaille sur un service similaire à Game Pass, nom de code Spartacus, qui devrait arriver au printemps.

En fait, toujours d’après cette fuite, Sony travaille sur une refonte complète de ses abonnements.

Il a actuellement PlayStation Plus, pour jouer en ligne, et PlayStation Now, avec des jeux classiques dans le cloud.

Apparemment, ils cesseront d’être indépendants et Il n’y aura qu’un seul service, PlayStation Plus, avec trois variantes.

Guide d’achat avec tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une chaise gamer : les extras, les caractéristiques, les différences et les meilleurs modèles pour faire votre choix.

Le modèle d’entrée serait la PlayStation Plus actuelle, pour pouvoir jouer en ligne.

Pour un paiement supplémentaire, vous accéderez une collection de jeux PS4 et PS5 téléchargeables, tels que Xbox Game Pass.

Le package complet ajouterait PlayStation Now pour jouer dans le cloud, sans télécharger les jeux.

Bien sûr, il y aura une grande différence : contrairement à Microsoft, Sony n’inclura pas ses propres jeux nouveaux dans ce Game Pass.

Les titres exclusifs sont le pilier de PlayStation et les donner dans le cadre d’un abonnement ne les rendrait pas rentables.

Selon le rapport Bloomberg, Sony renforce et ajoute également des serveurs à son service cloud.

Si vous aimez les jeux vidéo, nous vous recommandons ces reportages : Xbox Series X, avis et analyse de la première année de la bête Microsoft et PS5 en 2021, analyse et avis de la première année de la nouvelle génération de Sony.