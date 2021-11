Les consoles PS5 sont disponibles dès maintenant chez Verizon

Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Si vous magasinez pour la console de nouvelle génération de Sony, vous aurez peut-être l’impression qu’une PlayStation 5 est l’un des matériaux les plus rares de la planète. La PS5 lancée il y a plus d’un an, pourtant il reste difficile d’en avoir une. Les choses sont devenues un peu plus faciles récemment, avec des réapprovisionnements plus fréquents auprès des détaillants et directement via Sony, mais la lutte est réelle.

Mais pour le moment, les clients de Verizon peuvent acheter la PS5 standard sur disque pour 500 $ directement auprès de l’opérateur. La liste de la console est déjà en place et le transporteur libère apparemment des stocks par vagues, vous devez donc y entrer dès que possible et voir si la chance est de votre côté aujourd’hui. N’oubliez pas de vous connecter à votre compte cellulaire Verizon pendant que vous attendez et assurez-vous que vos informations de facturation et d’expédition sont à jour, ce qui réduira le temps nécessaire à la vérification et minimisera le risque d’erreur.

Si vous ne parvenez pas à attraper une console aujourd'hui, n'ayez crainte, nous continuerons à vous fournir des détails lorsque d'autres réassorts auront lieu.

PlayStation 5

La console phare de nouvelle génération de Sony, qui comprend un lecteur de disque, vous permet de jouer à des jeux numériques et physiques pour PS4 et PS5.

Accessoires pour accompagner votre console

Manette DualSense noir minuit

Le contrôleur DualSense noir minuit arbore le même matériel que l’original – retour haptique, déclencheurs adaptatifs, etc. – uniquement avec un design bicolore rappelant les consoles PS2, PS3 et PS4.

Casque Sony Pulse 3D

Le casque de jeu sans fil Pulse 3D de Sony vaut le prix d’environ 100 $ si vous voulez un modèle sans fil qui peut laisser briller le son de certains jeux exclusifs à la PS5. Cela semble fantastique avec des titres comme Spider-Man: Miles Morales et Demon’s Souls, ainsi que des succès plus récents comme Ratchet & Clank: Rift Apart. Comme la console, ce casque a été un peu difficile à trouver, mais il revient en stock plus fréquemment ces jours-ci. Sony a également publié une version noir de minuit du casque pour 100 $.

Deathloop (version physique)

La dernière version d’Arcane Studios – l’équipe derrière Prey et Dishonored – est un chef-d’œuvre à bien des égards, un mystère ouvert qui est passionnant, bourré d’action et juste ce qu’il faut de bizarre.

PlayStation Plus (abonnement annuel)

Un abonnement à PlayStation Plus permet aux propriétaires de PlayStation 4 et PS5 de jouer à des jeux en ligne, de télécharger des titres gratuits chaque mois et de profiter de remises sur le PS Store.

