Les consoles Xbox obtiennent un nouveau mode nuit pour les yeux fatigués dans le noir

Les Xbox Insiders testent actuellement une nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt déployée sur les consoles : le « mode nuit », qui atténuera tout ce que Microsoft peut atténuer, de l’interface utilisateur de la console aux lumières du contrôleur.

Comme l’a repéré The Verge, le mode nuit n’est pas seulement là comme une bascule, il contient de nombreux paramètres et fonctionnalités, tels que :

Il y a un filtre de lumière bleueVous pouvez régler à différents niveaux d’un écran tamiséUn mode sombre à l’échelle du système s’exécutera sur l’interface utilisateur et les jeuxLe HDR peut être désactivéLa luminosité LED des contrôleurs peut également être atténuée, tout comme le bouton d’alimentation Xbox lui-mêmeLe mode nuit peut être programmé soit à des heures définies par l’utilisateur ou automatiquement en fonction de l’horloge système

Soigné! Si je peux faire ce genre de choses sur mon téléphone, il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas non plus le faire avec des consoles de jeu (bien qu’il soit à noter que la PS5 possède déjà certaines de ces fonctionnalités, avec un mode nuit disponible pour la LED du DualShock 5. light) c’est donc une bonne décision de Microsoft. Vous pouvez voir comment tout cela fonctionne dans la vidéo ci-dessous :

Comme ce mode est toujours en test, on ne sait pas quand il sera déployé sur toutes les consoles. Et pour vous éviter de dire la même chose 1000 fois dans les commentaires, oui, le Switch en a plus besoin qu’une Xbox, et oui, ce serait bien s’il en avait un aussi au lieu d’un simple thème “sombre” de base.

