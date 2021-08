Les consoles Xbox reçoivent xCloud ce jour férié, vous permettant d’essayer des jeux avant de télécharger

Microsoft apportera son service Xbox Cloud Gaming (xCloud) aux consoles Xbox One et Xbox Series X/SX plus tard cette année, vous permettant de télécharger des jeux et de les essayer avant de vous engager à les enregistrer sur votre console.

Une fois l’intégration de xCloud lancée sur les consoles, toute personne utilisant une Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X peut simplement cliquer sur jouer sur un jeu Xbox Game Pass et commencer immédiatement à y jouer via le flux, permettant ainsi aux joueurs d’essayer des jeux avant de les télécharger ( vous coûtant à la fois du temps et des données).

Selon Microsoft, plus de 100 titres Xbox Game Pass seront disponibles dans le cadre de cette première vague d’intégration xCloud. Fait intéressant, vous pourrez également essayer et jouer à des jeux multijoueurs dès que vous recevrez une invitation de vos amis, sans avoir à télécharger le jeu. Envie d’une partie en coopération des donjons Minecraft ? Vous n’aurez même pas besoin de télécharger le jeu.

Microsoft dit qu’il mettra à jour son tableau de bord Xbox sur les consoles pour inclure une icône de nuage qui indiquera quels jeux peuvent être joués de cette façon.

Le service vous permettra également de jouer à des jeux exclusifs Xbox Series X/S (tels que Microsoft Flight Simulator et The Medium) sur Xbox One, bien que le premier ne soit pas viable au lancement – ​​bien qu’il “vienne dans le futur”.

L’intégration xCloud sera disponible pour les Xbox Insiders à l’automne, avant d’être proposée aux autres utilisateurs Holiday 2021.