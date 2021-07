Les consommateurs américains dépensent gros en produits de luxe, mais pour combien de temps ? – WWD

in

PARIS – Le consommateur américain s’avère un puissant moteur de croissance pour les marques de luxe à la sortie de la pandémie de coronavirus, réduisant la dépendance du secteur à l’égard de la Chine – mais l’élan peut-il durer ?

Kering a annoncé mardi que ses maisons de luxe avaient vu leurs ventes au détail en Amérique du Nord monter en flèche de 263% en glissement annuel au deuxième trimestre, les marques dirigées par Gucci gagnant du terrain auprès de tous les groupes d’âge, malgré une pénurie continue de tourisme en raison de la longue -appliquer des restrictions de voyage conçues pour freiner la propagation de COVID-19.

Les revenus de la région ont augmenté de 86% par rapport à la même période en 2019, considérée comme une base de comparaison plus fiable en raison des perturbations généralisées causées par les blocages de l’année dernière.

Alors que les contrôles de relance ont entraîné une augmentation des ventes au détail aux États-Unis en mars, les dirigeants du luxe pensent que la tendance est plus profonde que cela – comme en témoigne une vague d’investissements dans de nouveaux magasins, pas seulement dans les centres de vente au détail traditionnels comme New York, Los Angeles et Miami , mais à travers le pays.

“De toute évidence, il existe une situation où le niveau de confiance du consommateur américain est très élevé, ce qui n’est pas seulement dû aux contrôles de relance”, a déclaré Jean-Marc Duplaix, directeur financier de Kering, lors d’une conférence téléphonique pour discuter les résultats semestriels du groupe, publiés après bourse.

Kering a déclaré que son chiffre d’affaires au 30 juin avait bondi de 91,1% en glissement annuel à 4,16 milliards d’euros, soit une hausse de 95% en termes comparables. C’était au-dessus d’un consensus d’estimations d’analystes, qui prévoyait une augmentation des ventes de 83 %. Les ventes ont augmenté de 11,2% par rapport à la même période en 2019, a-t-il ajouté.

« Les tendances aux États-Unis ont été soutenues tout au long du trimestre avec tous les différents clusters », a déclaré Duplaix. « Peut-être que cela ne durera pas, mais ce qui est intéressant, c’est que nous avons de plus en plus de nouvelles générations et de nouveaux profils de clients qui viennent dans nos magasins, et je pense que c’est quelque chose qui est durable sur le long terme.

Alors que les perspectives à court terme restent floues, Kering envisage d’intensifier ses investissements pour fidéliser les récents convertis à ses marques. Elle entend multiplier les actions marketing et clientèle chez Gucci pour accompagner la récente relance du sac Diana, et la livraison de sa collection de prêt-à-porter Aria fin septembre.

« À long terme, nous sommes très confiants d’avoir réussi à attirer de nouveaux clients et de continuer à investir aux États-Unis pour être sûrs de pouvoir réattirer ces clients dans les magasins », a déclaré Duplaix.

Gucci, la marque vedette du groupe, a vu ses ventes au détail en Amérique du Nord bondir de 225% au deuxième trimestre, alors même que la région Asie-Pacifique affichait une hausse de 48%, tandis que l’Europe était en hausse de 75%.

Cela reflétait une base de comparaison plus difficile pour l’Asie, qui est sortie de la pandémie beaucoup plus tôt que les autres régions. Les ventes aux consommateurs chinois sont restées très robustes, en hausse à deux chiffres par rapport à la même période l’an dernier, et supérieures aux niveaux de 2019, a noté Duplaix.

Cependant, ces clients n’engloutissent plus de parts de marché. “En raison de l’envolée des performances avec les clients américains, la part des clients chinois dans le total n’a pas tellement changé”, a-t-il déclaré.

Le chiffre d’affaires de Gucci, qui fête son centenaire, s’élève à 2,31 milliards d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 86,1% à données comparables, après une hausse de 24,6% au premier trimestre.

C’était au-dessus des prévisions du consensus pour un bond de 79% des ventes comparables chez le fabricant de sacs à main Jackie et de mocassins à mors.

En comparaison, les ventes organiques de la division clé de la mode et de la maroquinerie de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ont augmenté de 122% en glissement annuel au deuxième trimestre, reflétant la résilience de ses marques vedettes Louis Vuitton et Dior. Par rapport à la même période en 2019, les revenus de la division ont augmenté de 40 %.

LVMH a annoncé lundi que les ventes aux États-Unis ont plus que doublé au deuxième trimestre et ont augmenté de 60% au premier semestre, égalant presque la croissance en Asie, hors Japon, où les revenus ont augmenté de 70% au cours des six premiers mois de l’année.

Le plus grand groupe de luxe au monde a récemment ouvert une boutique temporaire pour Dior sur la Cinquième Avenue à New York dans le cadre d’un vaste programme d’expansion de la vente au détail aux États-Unis, tandis que Fendi a dévoilé plus tôt ce mois-ci un nouveau produit phare étincelant au coin de la 57e Rue et de Madison. Rue.

Alors que Kering est globalement plus conservateur en termes d’ouvertures de magasins, il prévoit d’augmenter ses dépenses de communication et de marketing au second semestre à mesure que les conditions de marché s’améliorent.

Le groupe, dont les marques comprennent également Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga, a affiché un résultat net de 569,3 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 159,5 % sur un an. Le bénéfice d’exploitation courant a augmenté de 134,9% à 2,24 milliards d’euros, soit une marge d’exploitation de 27,8%, contre 17,7% à la même période l’année dernière.

Kering a déclaré que le résultat opérationnel courant était presque équivalent à son niveau du premier semestre 2019. En comparaison, LVMH a indiqué que le résultat opérationnel courant était en hausse de 44% par rapport à la même période en 2019.

Jean-François Palus, directeur général du groupe Kering, a néanmoins lancé une note de confiance. « Nos performances au premier semestre ont été excellentes, cohérentes avec la trajectoire que nous avions tracée en début d’année. Nous ne ralentissons pas le rythme de nos initiatives stratégiques », a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique.

« La pandémie n’est pas derrière nous et nous sommes pleinement conscients que nous évoluons dans un environnement qui peut changer rapidement. Ceci étant dit, en ce qui concerne les facteurs que nous pouvons contrôler, nous sommes fermement de retour sur notre trajectoire de croissance rentable », a ajouté Palus. “Avec une abondance d’initiatives et d’activations à tous les niveaux prévues au second semestre, nous sommes confiants dans nos perspectives pour l’ensemble de l’année.”

Duplaix a déclaré qu’il s’attendait à ce que les marges bénéficiaires de Gucci et d’autres marques continuent de s’améliorer au deuxième semestre, malgré les investissements supplémentaires.

Les ventes biologiques de Saint Laurent ont augmenté de 118,5% au deuxième trimestre, avec des ventes au détail en Amérique du Nord en hausse de 399%. La rentabilité est revenue aux niveaux d’avant la pandémie et la maison a repris son expansion de magasins, avec 12 ouvertures nettes au premier semestre, principalement en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

Les revenus comparables de Bottega Veneta ont augmenté de 69 % au deuxième trimestre, les ventes au détail en Amérique du Nord progressant de 472 %, dépassant de loin toute autre région. La marque a été la dernière à ramener ses activités de e-commerce en interne, achevant ainsi un processus à l’échelle du groupe lancé en 2018.

Les ventes comparables des autres maisons, une division qui comprend Balenciaga, Alexander McQueen et Boucheron, ont augmenté de 111,3% au cours du trimestre, les segments soft et hard enregistrant des augmentations à trois chiffres.

Suite à sa récente cession d’une participation de 5,9 % dans le fabricant de vêtements de sport Puma, Kering est en position de force pour réaliser une acquisition importante après des investissements plus modestes cette année dans la plateforme de revente de luxe Vestiaire Collective et Cocoon, une plateforme d’abonnement basée à Londres pour la location de sacs à main de luxe.

La division Kering Eyewear a renforcé son portefeuille avec l’acquisition au début du mois de la marque danoise Lindberg, mais Palus a de nouveau déclaré que Kering était à la recherche d’un accord plus important – bien qu’il ait refusé de commenter des sociétés spécifiques, telles que Burberry, qui est fréquemment discuté comme une cible potentielle.

“C’est vraiment une acquisition complémentaire et ce n’est pas exclusif d’un mouvement plus transformationnel”, a déclaré Palus à propos de l’acquisition de Lindberg. Les analystes estiment que Kering doit réduire sa dépendance à l’égard de Gucci, qui représentait les trois quarts de son résultat opérationnel courant au premier semestre 2021.

« Le luxe, c’est la rareté, donc effectivement, il y a très peu de cibles, mais nous sommes très actifs en surveillant le marché et nous travaillons pour trouver la meilleure cible et dans de très bonnes conditions, comme toujours. C’est ce que nous avons fait ces dernières années et ce que nous ferons à l’avenir », a déclaré Palus.

Malgré son mauvais palmarès avec les marques américaines, après des investissements de courte durée dans la marque de sports d’action Volcom et le label Tomas Maier basé en Floride, il est peut-être temps pour Kering de jeter à nouveau ses filets outre-Atlantique.

