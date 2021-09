Les consommateurs américains peuvent désormais acheter et vendre Cardano ($ ADA) directement à partir d’un compte bancaire ⋆ Crypto new media

in

Vast Bank dit qu’elle est devenue “la première banque américaine à charte nationale qui vous permet d’acheter, de vendre et de détenir des actifs de crypto-monnaie directement avec votre compte bancaire”.

Vast Bank est une banque indépendante (détenue à 100 % par la famille Biolchini) basée à Tulsa, Oklahoma. Selon un communiqué de presse publié par Vast Bank le 25 août, le nouveau service Crypto Banking de la banque est “disponible via une application mobile conviviale qui simplifie l’achat et la vente de crypto-monnaies directement avec des comptes bancaires”.

Outre Bitcoin, Vast Bank prend actuellement en charge sept autres actifs cryptographiques :

Brad Scrivner, PDG de Vast Bank, a déclaré :

« Nous sommes fiers d’apprendre à connaître nos clients, et cela commence par l’écoute. Au cœur de bon nombre de ces conversations se trouve la crypto. Depuis un certain temps, nos clients demandent pourquoi ils ne peuvent pas acheter en toute sécurité des bitcoins en utilisant leur compte bancaire, citant des inquiétudes concernant la fiabilité, la sécurité et la sécurité d’autres plates-formes – autant de problèmes qui ont gardé de nombreux consommateurs garés en marge de le phénomène crypto.

« Nous avons relevé ce défi de front et avons consacré des ressources importantes pour répondre à ce besoin non satisfait. Nous sommes ravis de mettre ce service en ligne et de donner à tous les consommateurs la possibilité d’explorer le monde des crypto-monnaies d’une manière qui apporte une tranquillité d’esprit que seule une banque comme Vast peut offrir.“

Voici quelques-uns des principaux avantages du service Crypto Banking de Vast Bank :

Sûreté / Sécurité (puisque Vast Bank a la garde des crypto-monnaies des clients) Assurance (les comptes chèques de Vast Bank sont “assurés par la FDIC jusqu’à 250 000 $ ; leurs comptes crypto sont “protégés par une assurance mutualisée fournie par Coinbase”) Aucun délai de transfert (” les fonds se déplacent instantanément entre la crypto-monnaie dans les comptes crypto Vast Bank des clients et les dollars américains dans leurs comptes chèques Vast Bank »)

Lors d’une interview avec le journaliste de Forbes Jason Brett, le PDG de Vast Bank a déclaré ceci sur le fonctionnement du service Crypto Banking :

«Nous avons lancé des services de cryptographie pour les particuliers en tant que capacité de« libre-service ». Lorsque les clients financent un compte bancaire normal, vous avez la possibilité d’acheter huit crypto-monnaies, simplement en vous inscrivant à ce compte. Lorsque vous posez des questions sur la conservation et l’échange, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre et vous pouvez stocker ces huit crypto-monnaies en ouvrant un seul compte bancaire.

“Maintenant, techniquement dans les coulisses, chacune de ces crypto-monnaies se trouve dans un autre compte, mais elle est affichée sur votre appareil mobile afin que vous compreniez ce que vous avez dans chacune de ces pièces – mais elle s’installe et sort directement de votre compte bancaire. Il y a donc un règlement instantané sur votre compte courant lorsque vous vendez des crypto-monnaies ou un règlement instantané pour acheter également la crypto-monnaie.

Quant au partenariat stratégique de la banque avec SAP et Coinbase, il a déclaré :

« Comme vous pouvez l’imaginer, la mise en œuvre de cette technologie n’est pas facile pour une banque relativement petite. SAP est historiquement au moins considéré comme l’une des plus grandes entreprises au monde au service du secteur des services financiers. Ils ont cru en ce que nous faisons et ont été d’excellents partenaires.

«Avec Coinbase, c’était une introduction de l’un de nos partenaires FinTech. Coinbase a pensé que c’était une très bonne opportunité pour une banque de servir des segments de leurs clients et différents types de clients. Et ils ont continué à être un très bon partenaire en termes de références en encourageant les gens à parler avec nous de l’opportunité de garde. »

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.