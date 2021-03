Les consommateurs britanniques ont dépensé 7 milliards de livres sterling sur le marché des jeux l’année dernière

Les consommateurs britanniques ont dépensé un montant record de 7 milliards de livres sterling sur le marché des jeux en 2020. Ce chiffre impressionnant représente un taux de croissance de 29,9% d’une année sur l’autre, tout en dépassant de plus d’un milliard de livres le record précédent, 5,7 milliards de livres, établi en 2018. Sur les 7 milliards de livres sterling générés, 1,5 milliard de livres sterling ont été consacrés aux jeux mobiles, soit une augmentation de 21,3% d’une année sur l’autre. Cependant, avec 1,7 milliard de livres sterling et un taux de croissance de 24,2%, la console numérique était le secteur le plus lucratif, tandis que le PC numérique gagnait 669 millions de livres sterling. Dans l’ensemble, les ventes de logiciels dans toutes les catégories ont atteint 4,5 milliards de livres sterling, en hausse de 18,5% par rapport aux 3,8 milliards de livres sterling générés en 2019. De plus, 85% du total ont été gagnés grâce aux dépenses numériques. Pendant ce temps, les ventes en boîte ont également augmenté, malgré la pandémie de coronavirus en cours, en grande partie grâce aux services de courrier. « La dernière évaluation du marché de la consommation confirme à quel point les jeux ont été précieux pour les gens à travers le pays pendant l’une des années les plus difficiles de notre vie », a déclaré le PDG d’Ukie, le Dr Jo Twist OBE. « Le secteur des jeux est une composante croissante, résiliente et critique du secteur des industries créatives prospère du Royaume-Uni. Nous savons tous à quel point le divertissement, la technologie et la créativité ont été importants au cours de l’année dernière. « Le London Games Festival au cours des 10 prochains jours présentera et connectera les fantastiques entreprises de jeux de premier plan ici au Royaume-Uni avec un public mondial, des investisseurs et des éditeurs, et démontrera la puissance des jeux pour se connecter, divertir et innover. Allumé L’année dernière, les consommateurs britanniques ont dépensé 853 millions de dollars en matériel de console, soit une augmentation de 74,8%, les consoles de nouvelle génération offrant un coup de pouce vers la fin de l’année. Malgré le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X / S, la Nintendo Switch est restée la console la plus populaire. Cependant, il convient de noter qu’il y avait des problèmes de stock avec le dernier matériel. La console phare de Nintendo est un succès depuis son lancement en mars 2017. Cependant, son succès au Royaume-Uni l’année dernière peut être attribué, au moins en partie, à la sortie d’Animal Crossing: New Horizons. «Le grand gagnant de 2020 par format a été Nintendo Switch pour les logiciels en fonction du chiffre d’affaires», a déclaré Dorian Bloch, directeur principal des clients pour la veille commerciale chez GfK Entertainment. «Au cours de la période initiale de verrouillage de Covid, couvrant les semaines 13 à 25 en 2020, où de nombreux magasins ont été fermés, et le pic initial de Covid a affecté de nombreux secteurs du divertissement, nous avons constaté une croissance massive des ventes de logiciels Switch, en hausse de 215% par rapport aux 13 semaines équivalentes de 2019. «

