Les consommateurs indiens ont montré leur intention d’augmenter leurs dépenses discrétionnaires : Deloitte

Avec l’augmentation de la couverture vaccinale et la réduction du nombre de cas de Covid-19, les consommateurs indiens montrent un signe de soulagement. Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) a dévoilé la vague 20, la dernière analyse sur 30 jours de son Global State of the Consumer Tracker, qui indique une baisse de 6% des niveaux d’anxiété globaux à 39%.

Selon l’analyse, les faits qui indiquent la diminution de l’anxiété incluent que 87% des consommateurs sont prêts à dépenser plus car ils privilégient la commodité au prix. 61 % des consommateurs ont indiqué qu’ils se sentent désormais en sécurité lorsqu’ils visitent les magasins pour faire leurs achats et 51 % ont manifesté leur volonté d’assister à des événements en personne. Les consommateurs indiens ont manifesté leur intention d’augmenter leurs dépenses discrétionnaires en prévision des festivités à venir telles que l’Aïd, Raksha Bandhan, Janmashtami et Ganesh Chaturthi. Dans tous les groupes d’âge, il y a toujours une préférence pour dépenser plus pour la commodité.

Nos dernières informations sur l’enquête indiquent que le consommateur indien montre des signes d’anxiété réduite et est prêt à envisager une augmentation des dépenses discrétionnaires, a déclaré Porus Doctor, partenaire et leader de l’industrie de la consommation, DTTILLP. « Seuls 20 % des consommateurs indiens craignent de retourner sur leur lieu de travail ; mais 65% craignent de perdre leur emploi. Les sentiments de voyage montrent des tendances positives; les consommateurs de la tranche d’âge de plus de 35 ans ont manifesté leur intérêt à voyager pour leurs loisirs au cours des trois prochains mois et 58% des consommateurs ont indiqué qu’ils étaient à l’aise de séjourner dans un hôtel », a-t-il ajouté.

Le Global State of Consumer Tracker de Deloitte a indiqué que les jeunes adultes épargnent davantage (47 %) que les personnes de plus de 55 ans (43 %). Alors que les entreprises indiennes évaluent toujours la politique de retour au travail, le travail à domicile a aidé le personnel à économiser considérablement sur le transport et le loyer. De plus, la baisse de l’utilisation des transports en commun et les dépenses prudentes dans le prochain véhicule sont une tendance constante. 79 % des consommateurs indiens ont l’intention de conserver leur véhicule actuel plus longtemps et 76 % des répondants, contre 79 % lors de la vague précédente, sont préoccupés par l’utilisation des transports en commun.

Cependant, l’analyse a également noté que les préoccupations concernant le bien-être physique prévalent, car 79 % des consommateurs indiens sont préoccupés par leur bien-être physique et 85 % par la santé de leur famille.

