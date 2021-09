Les consommateurs indiens sont prêts à augmenter leurs dépenses pour des articles plus discrétionnaires : rapport Deloitte

Seuls 34% des répondants indiens montrent de l’anxiété tandis que 84% des consommateurs se sentent en sécurité pour retourner sur leur lieu de travail

Avec la saison des fêtes qui approche et la baisse des cas de Covid-19, les consommateurs indiens montrent des niveaux d’anxiété moins élevés, ce qui se traduit par leur volonté d’augmenter leurs dépenses pour des articles plus discrétionnaires, a révélé le rapport Global State of the Consumer Tracker de Deloitte. Les consommateurs dépensent activement 12 % d’alcool, 36 % de télévision par câble, 36 % de vêtements et de chaussures, 33 % d’électronique, 25 % d’ameublement et 22 % de restaurants.

Le rapport montre que le consommateur indien est prêt à dépenser plus pour des articles facultatifs, se sent en sécurité pour retourner sur son lieu de travail, veut dépenser pour les voyages et hésite moins à propos d’événements et d’activités en personne, autant de tendances positives pour la reprise économique de l’Inde. . Seuls 34% des répondants indiens montrent de l’anxiété tandis que 84% des consommateurs se sentent en sécurité pour retourner sur leur lieu de travail. En outre, 60 % des consommateurs ont manifesté leur volonté d’assister à des événements en personne et 59 % des consommateurs se sentent en sécurité en prenant un vol, tandis que 30 % des consommateurs sont prêts à utiliser les transports publics. Cependant, les préoccupations concernant le bien-être physique prévalent encore puisque 76% des consommateurs indiens sont préoccupés par leur bien-être physique et 79% sont préoccupés par la santé de leur famille.

« L’assouplissement des restrictions liées à Covid-19 à travers le pays ainsi qu’une campagne de vaccination accélérée ont alimenté les sentiments positifs des consommateurs. Nos dernières informations indiquent que des niveaux plus élevés de dépenses de consommation et une baisse des niveaux d’anxiété stimuleront la reprise économique de l’Inde, mais avec une touche de prudence », a déclaré Porus Doctor, partenaire et leader de l’industrie de la consommation, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP.

De plus, l’anxiété réduite, associée à la levée par plusieurs pays des restrictions de voyage pour l’Inde, le consommateur indien est prêt pour les voyages internationaux. 57% des Indiens interrogés prévoient de voyager à l’étranger pour leurs loisirs au cours des trois prochains mois. Avec plusieurs initiatives pour permettre le mouvement des passagers entre les nations comme les bulles d’air, les passeports vaccinaux, les couloirs de voyage et maintenant Vaccinated Travel Lane (VTL), les demandes de recherche de voyages vers des destinations internationales ont augmenté, offrant une lueur d’espoir aux personnes assiégées. secteur des voyages et de l’hôtellerie.

Le rapport indiquait également que seulement 30% des personnes interrogées étaient préoccupées par l’interaction physique avec un vendeur, ce qui montre une confiance croissante des clients. De plus, le consommateur indien s’est transformé en un acheteur socialement responsable, car 68% des personnes interrogées souhaiteraient davantage d’articles d’origine locale et 74% achetés auprès de marques qui ont bien réagi à la crise.

