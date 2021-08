Les consommateurs ont dépensé 40 milliards de dollars sur l’App Store au S1 21, soit près du double des dépenses de Google Play

in

Une nouvelle étude révèle que les consommateurs du monde entier ont dépensé 41,5 milliards de dollars sur l’App Store au premier semestre 2021, soit presque le double de celui du Google Play Store.

Selon les données acquises par Finbold, les consommateurs ont dépensé environ 41,5 milliards de dollars en applications de l’App Store d’Apple au cours des six premiers mois de 2021, ce qui est presque le double par rapport aux 23,4 milliards de dollars dépensés par les consommateurs Android.

Les dépenses de l’App Store d’Apple au S1 21 représentent une croissance de 22,05% par rapport à une période similaire en 2020. Cumulativement, les dépenses sur les deux plates-formes ont enregistré une croissance de 24,8%, atteignant un total de 64,9 milliards de dollars d’une année sur l’autre.

Les dépenses en applications mobiles ont augmenté en 2021 principalement en raison du comportement des consommateurs résultant des mesures de confinement autour de la pandémie de coronavirus. (…) D’après les dépenses du premier semestre, l’hypothèse en suspens est que la demande des consommateurs pourrait ne pas ralentir, étant donné que la plupart des juridictions mondiales ont assoupli les mesures de contrôle de la pandémie avec le déploiement du vaccin.

Le rapport montre que bien que les dépenses de l’App Store soient restées importantes, Google Play semble rattraper son retard en enregistrant le taux de croissance le plus élevé entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021 : 30 % en glissement annuel.

Ainsi, même avec l’App Store faisant bien mieux, “Android a prospéré alors que la pandémie restait persistante dans les pays à forte densité d’Android”.

L’enquête Finbold montre que pour rester au top, Apple s’oppose au programme Small Business, qui réduit la commission de l’App Store de 30 % à 15 % pour les développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an.

Bien que le rapport montre que les dépenses sur l’App Store et le Google Play Store ont été principalement dominées par le secteur des jeux, dans lequel les consommateurs du monde entier dépensent 10,32 milliards de dollars en jeux mobiles au premier semestre 2021, l’enquête souligne que les trois applications mobiles les plus rentables dans le monde pour le premier semestre 2021 sont TikTok, YouTube et Tinder.

Notamment, certaines des applications les plus lucratives sont gratuites et reposent principalement sur la publicité comme source de revenus clé comme TikTok. Cependant, d’autres applications offrent des fonctionnalités premium pour compléter les packages gratuits. Des applications comme Tinder sont livrées avec des achats intégrés via des services d’abonnement.

Pour l’avenir, Findbold pense que les dépenses sur l’App Store et le Google Play Store ne cesseront d’augmenter car les acteurs du secteur visent à offrir la meilleure expérience.

