Les consommateurs qui achètent frénétiquement cette saison des fêtes, beaucoup choisissent de payer plus tard

La pandémie de Covid-19 a gâché la saison des fêtes l’année dernière. Cependant, avec un faible taux de positivité au Covid-19, un nombre inférieur de cas actifs et de décès, les consommateurs ne sont pas d’humeur à laisser l’esprit de fête partir en cette période des fêtes.

Même les prix élevés et les niveaux de revenus touchés par Covid n’ont pas réussi à refroidir l’esprit. Cependant, avec des revenus affectés par la pandémie, une majorité de personnes évitent les achats coûteux et optent pour diverses options pour payer plus tard – soit en prenant des prêts et en les remboursant plus tard, soit en utilisant diverses options de paiement pour différer les sorties de fonds.

« La ferveur de cette saison des fêtes est probablement plus proche de la période pré-Covid et les consommateurs s’intéressent à l’augmentation des dépenses discrétionnaires, il y a donc une augmentation organique du volume des prêts numériques. Alors que la plupart des offres de produits restent les mêmes chez la plupart des prêteurs, l’attraction principale est la qualité du service et les décaissements rapides des prêts », a déclaré Krishnan Vishwanathan – PDG et fondateur de Kissht.

« Entre autres, Kissht propose également des bons pour Amazon et Flipkart, qui ont connu une bonne demande parmi les consommateurs en cette période de fêtes. Nous avons constaté une augmentation de 34% des ventes de bons au cours des deux premières semaines d’octobre 2021 par rapport au mois précédent et près de 90% des bons étaient dans la fourchette de prix de Rs 8 000 à Rs 10 000 », a ajouté Vishwanathan.

En plus de contracter des prêts pour des achats festifs, les gens optent également pour l’option Acheter maintenant – Payer plus tard (BNPL) pour maintenir l’esprit festif.

«BNPL est sur le marché depuis longtemps, mais il a pris de l’importance pendant la période de pandémie, ce qui a obligé les gens à trouver d’autres moyens de financer leurs dépenses, y compris les produits de première nécessité. BNPL est une solution conviviale et agile qui séduit le consommateur d’aujourd’hui, connu pour son besoin de gratification instantanée. En outre, BNPL permet aux clients de ventiler les dépenses importantes en IME plus petits et sans intérêt, au lieu de se ruiner. Ainsi, ils ressentent moins de fardeau financier, en particulier autour de la saison des fêtes où il y a une augmentation des dépenses générales », a déclaré Vishwanathan.

« Cependant, les consommateurs doivent également faire attention aux coûts cachés et aux options de remboursement », a-t-il averti.

