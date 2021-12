Les consommateurs qui ressentent la pincée de l’inflation devraient se sentir soulagés très bientôt

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,8 % pour les 12 mois se terminant en novembre, un sommet en 39 ans. De nombreux économistes s’attendent à ce que l’inflation reste proche de ce niveau pendant encore quelques mois, mais prévoient une baisse modérée jusqu’en 2022 pour diverses raisons. Et ils ne voient pas une répétition des années 1970 ou du début des années 1980, lorsque l’inflation a dépassé les 10 % pendant des périodes effrayantes.

Les ménages pourraient même voir un soulagement dans certaines régions en quelques semaines, selon l’administration Biden. Les prix ont chuté sur les marchés mondiaux du pétrole brut et du gaz naturel, ce qui se traduit par une baisse des prix à la pompe et pour le chauffage domestique. Cela devrait contenir quelque peu l’inflation, même si les prix continuent d’augmenter ailleurs dans l’économie.

Les économistes disent que l’inflation restera probablement légèrement plus élevée qu’elle ne l’était au cours de la dernière année de l’administration Trump avant la pandémie, même après qu’elle se soit atténuée jusqu’en 2022. Le plus souvent au cours des 10 dernières années, l’inflation était inférieure à 2%, et elle a même éraflé en dessous de zéro pendant certaines parties de 2015. Le plus grand danger était alors une inflation trop faible, qui peut également conduire à une économie faible.

Pour la prochaine fois que quelqu’un vous dira que l’inflation américaine est en quelque sorte unique, spéciale ou la faute de n’importe qui. (via @charliebilello) #CPI pic.twitter.com/RQ89zoIyKU – Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 10 décembre 2021

Mais les consommateurs constatent déjà un certain soulagement là où cela compte le plus. Un gallon d’essence ordinaire a chuté d’environ 2,4 % au cours du mois dernier, à un peu moins de 3,35 $ le gallon vendredi, selon AAA. C’est un progrès, même si les conducteurs paient toujours des prix légèrement plus élevés qu’en décembre dernier, alors qu’un gallon de régulier n’était que de 2,16 $. Cela ne tient pas compte du fait que les gens conduisaient également il y a moins d’un an qu’aujourd’hui, car les vaccins n’avaient pas encore été développés et les Américains sont restés chez eux au lieu de voyager pour les vacances.

Ils n’arrêtent pas de crier à propos de l’inflation, mais personne ne mentionne la déflation et que les billets Trump à 300 $ se sont vendus à 3 $ chacun la nuit dernière. – Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) 12 décembre 2021 Voir également



L’Energy Information Administration des États-Unis prévoit que l’essence baissera à nouveau à 3,13 $ en moyenne en décembre et à 2,88 $ pour l’ensemble de 2022 après une moyenne de 3,39 $ le mois dernier, le plus haut depuis 2014. Les prix du pétrole ont chuté pour un certain nombre de raisons. D’un côté, les pays ont passé des accords pour augmenter les approvisionnements en pétrole. De l’autre, la variante omicron du coronavirus a ébranlé les attentes de demande, craignant qu’elle ne provoque des blocages et des voyages annulés. Le brut américain de référence a chuté de près de 15 % depuis début novembre.

Enfin du soulagement pour les consommateurs à la pompe. La moyenne nationale est à plus d’un centime de son sommet et devrait voir un peu plus de faiblesse à partir d’ici. https://t.co/aMlfZzhTla pic.twitter.com/Pfj2L36LgK – funwithnumberz, maître de Numberz (@funwithnumberz) 12 décembre 2021