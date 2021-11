Les consommateurs sauveront-ils l’économie ?

Les ventes au détail dépassent les estimations… Larry Summers met en doute l’inflation « transitoire »… un instrument de couverture d’Eric Fry… une faute journalistique



L’influence la plus importante sur notre économie est toujours vivante.

Les acheteurs.

Les dépenses de consommation représentent environ 70 % du PIB américain. Donc, en règle générale, au fur et à mesure que l’acheteur va, l’économie va de même.

Hier, nous avons appris que les ventes au détail d’octobre ont augmenté de 1,7%, contre seulement 0,8% en septembre. Cela dépasse l’estimation du Dow Jones de 1,5%.

Depuis CNBC :

… les chiffres des ventes au détail – qui sont corrigés des variations saisonnières mais pas de l’inflation – indiquent que les consommateurs sont prêts à payer des prix plus élevés, malgré une indication récente selon laquelle le sentiment est à son plus bas niveau en 10 ans.

C’est un bon signe pour l’économie alors que nous nous dirigeons vers la saison des dépenses des Fêtes. Mais nous devons être objectifs dans notre analyse.

Premièrement, nous savons tous que l’inflation a augmenté. Ainsi, au moins une partie de ce gain de ventes démesuré est attribuable à des prix plus élevés.

De plus, il est probable que le magasinage des Fêtes ait entraîné une partie des dépenses folles des consommateurs américains en fin d’année. C’est parce que les gros titres ont dit aux consommateurs d’« acheter maintenant, n’attendez pas » en raison des étagères vides potentielles des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.

Ce que nous voulons voir, c’est que les dépenses de consommation s’accélèrent jusqu’à la fin de l’année, augmentant notre PIB au quatrième trimestre.

Mais pour l’instant, nous allons le prendre. C’est un signe positif, surtout après l’annonce de la semaine dernière selon laquelle la confiance des consommateurs a atteint un creux d’une décennie plus tôt en novembre.

*** Le manque de confiance des consommateurs est en grande partie attribuable à l’inflation – combinée à la conviction que le gouvernement n’a mis en place aucune politique pour la freiner

La semaine dernière, nous avons appris que l’indice du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan est tombé à 66,8 pour novembre, bien en deçà des estimations des économistes de 72,5.

Voici Richard Curtain, l’économiste en chef de l’enquête, ajoutant plus de couleur :

La confiance des consommateurs est tombée début novembre à son plus bas niveau en une décennie en raison d’une escalade du taux d’inflation et de la conviction croissante des consommateurs qu’aucune politique efficace n’a encore été élaborée pour réduire les dommages causés par la flambée de l’inflation.

Juste au bon moment, il y a quelques jours, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, est intervenu, validant cette crainte exacte des consommateurs :

Parlant de l’état élevé de l’inflation sur « Face the Nation » de CBS News, Kashkari a déclaré :

… à mon avis, nous devons également ne pas réagir de manière excessive à certains de ces facteurs temporaires.

Ajoutant à cela, hier, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a exhorté la Fed à ne pas se précipiter pour prendre des mesures rapides pour arrêter l’inflation :

S’il est facile de confondre le mouvement avec la compétence ou l’action avec l’attention, foncer tête baissée dans un brouillard peut être coûteux.

Pour clarifier, Kashkari et Daly nous disent de ne pas réagir de manière excessive à des niveaux d’inflation qui sont littéralement 3X ce que nos responsables de la Fed ont prévu… tout en durant plusieurs mois de plus qu’ils ne l’avaient prédit.

*** Les prévisions de la Fed ont été étonnamment fausses. Vont-ils continuer à l’être ?

Larry Summers, l’ancien secrétaire au Trésor du président Clinton, vient de s’attaquer au récit « transitoire » de la Fed.

Dans un article d’opinion pour le Washington Post plus tôt cette semaine, Summers a commencé par noter le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole fin août. Si vous vous en souvenez, il a mis en évidence cinq piliers soutenant la vision « transitoire » de l’inflation.

Voici Summers :

Aujourd’hui, les cinq piliers sont au mieux bancals. Premièrement, il a été allégué que les augmentations de prix étaient limitées à quelques secteurs. Plus maintenant. En octobre, les prix des produits de base en dehors de l’alimentation et de l’énergie ont augmenté de plus de 12 pour cent par an. Divers indices du système de la Réserve fédérale qui excluent les secteurs avec des mouvements de prix extrêmes ont maintenant atteint des niveaux record. Deuxièmement, Powell a suggéré que l’inflation élevée dans des secteurs clés, tels que les voitures d’occasion et les biens durables en général, était sous contrôle et recommencerait à baisser. En octobre, les prix des voitures d’occasion se sont accélérés pour atteindre un taux d’inflation annuel de plus de 30 %, les voitures neuves à un taux de 17 % et les meubles de maison à un taux annualisé d’un peu plus de 10 %. Troisièmement, le discours a souligné qu’il y avait « peu de preuves d’augmentations de salaire qui pourraient menacer une inflation excessive ». Cette affirmation est intenable aujourd’hui avec des taux de postes vacants et de départs à des niveaux record, les travailleurs qui changent d’emploi dans des secteurs allant de la restauration rapide à la banque d’investissement obtiennent des augmentations de salaire à deux chiffres et des augmentations inquiétantes de l’indice des coûts de l’emploi. Quatrièmement, le discours a soutenu que les anticipations d’inflation restaient ancrées. Lorsque Powell a pris la parole, les attentes d’inflation du marché pour le mandat du prochain président de la Réserve fédérale étaient d’environ 2,5%. Maintenant, ils sont d’environ 3,1%, en hausse d’un demi-point de pourcentage au cours du seul mois dernier… Cinquièmement, Powell a mis l’accent sur les tendances déflationnistes mondiales. Au cours de la même semaine, les États-Unis ont connu le taux d’inflation annuel le plus rapide en 30 ans, le Japon, la Chine et l’Allemagne ont tous signalé leur taux d’inflation le plus élevé en plus d’une décennie.

En bout de ligne, j’espère que Kashkari, Daly et Powell ont (en fin de compte) raison au sujet de l’inflation, bien qu’ils se soient terriblement trompés jusqu’à présent.

Mais comment se couvrir si cette inflation persiste ?

Notre spécialiste de la macro, Eric Fry, vient de mettre en évidence une option.

***Mettre la hausse des taux d’intérêt au service de votre portefeuille

Pour tous les nouveaux lecteurs de Digest, Eric est notre spécialiste macro mondial. Cela signifie qu’il évalue les marchés et les classes d’actifs dans une perspective globale afin d’identifier des opportunités intéressantes.

Il prend également en compte les principales variables économiques dans son analyse, les taux d’intérêt et l’inflation étant élevés sur cette dernière.

Dans le numéro d’Eric de Argent intelligent il y a quelques jours à peine, il a fait le lien entre les taux, l’inflation et un instrument de couverture spécifique qu’il aime aujourd’hui :

Je pense qu’il vaut la peine d’envisager l’adoption d’une ou plusieurs couvertures contre une hausse inattendue de l’inflation. L’une de ces haies est la ProShares Short High Yield (SJB), un ETF qui utilise des dérivés de taux d’intérêt pour parier que les prix des obligations à haut rendement vont baisser (à mesure que les taux d’intérêt augmentent). Une tendance à la hausse des taux d’intérêt entraînerait une chute des prix de presque toutes les obligations, mais les prix des obligations de pacotille pourraient chuter encore plus sévèrement que les obligations plus sûres comme les bons du Trésor américain. En d’autres termes, le « spread » entre les rendements des junk bonds et des Treasuries pourrait s’élargir, au détriment des prix des junk bonds. Mais les bons du Trésor ne sont certainement pas à l’abri lorsque l’inflation fait son apparition. Et au cas où vous l’auriez manqué, l’inflation de l’IPC vient d’atteindre 6,2 %, un nouveau sommet en 30 ans.

Dans la newsletter d’Eric, Rapport d’investissement, il a mis en évidence d’autres moyens de protéger votre portefeuille de l’inflation. L’un de ces moyens n’est pas seulement une couverture contre l’inflation, c’est un moyen de positionner votre patrimoine face à l’explosion d’innovations technologiques que nous allons voir (et assistons déjà) cette décennie. Pour en savoir plus en tant que Rapport d’investissement abonné, cliquez ici.

***Avant de conclure, un rapide « rouleau des yeux » de nos médias financiers

Juste un petit rappel que les médias ne sont pas vos amis.

Les investisseurs et les médias ont des objectifs sensiblement différents : les investisseurs veulent des informations pour les aider à prendre des décisions éclairées. Les médias veulent des globes oculaires pour les aider à générer plus de revenus publicitaires.

Avec ce différentiel à l’esprit, jetez un œil à ce titre d’hier :

L’« hiver crypto » est-il arrivé ? Bitcoin retombe à 60 000 $, Ether sous pression.

Le record de Bitcoin est arrivé il y a à peine une semaine et demie.

Au moment où j’écris mercredi, le prix de Bitcoin est d’environ 12% inférieur à cette valeur record. Les investisseurs chevronnés en cryptographie reconnaissent un écart de 12% comme rien – il pourrait être effacé en une seule séance de bourse.

Maintenant, cela ne veut pas dire que le dernier retrait du bitcoin est insignifiant ou qu’il ne s’intensifiera pas.

Ça pourrait. En fait, nous devrions nous attendre à un tel résultat étant donné la nature volatile du bitcoin et des altcoins.

De plus, étant donné le récent record de bitcoin, une plus grande prise de bénéfices serait la norme, même saine. Après tout, la courbe de croissance la plus effrayante est celle qui est droite sans ce que Louis Navellier appelle, « la pause qui rafraîchit ».

Mais, pour moi, poser des questions sur un «hiver crypto» parce que le bitcoin est en baisse de 12% par rapport au record historique est une faute professionnelle journalistique.

Pour être clair, un « hiver crypto » est une période de mois, de trimestres ou d’années, au cours de laquelle le prix des crypto-monnaies croupit dans le caniveau. Sommes-nous dans le caniveau à moins de deux semaines et à seulement 12 % en dessous d’un sommet historique ?

Maintenant, bien sûr, nous pourrions être au bord d’une autre correction majeure du bitcoin. Ils se sont déjà produits de nombreuses fois et ils continueront de se produire.

Mais évoquer un « hiver crypto » n’est rien d’autre qu’une tactique effrayante.

Gardez à l’esprit que Bitcoin vient de déployer sa nouvelle mise à niveau Taproot. Cela signifie une plus grande confidentialité et efficacité des transactions – et surtout, cela libère le potentiel des contrats intelligents. C’est ainsi que nous éliminons les intermédiaires avides d’argent des transactions. C’est une mise à niveau clé et attendue depuis longtemps qui rend le bitcoin encore plus précieux.

Et, bien sûr, l’adoption du bitcoin se poursuit. Ces histoires sont partout, mais en voici une particulièrement intéressante d’hier de Yahoo! Nouvelles (c’est nous qui soulignons) :

La crypto est de plus en plus utilisée pour les transactions immobilières. En fait, le tout premier bien immobilier commercial a été mis sur le marché à New York pour Bitcoin. Le groupe Magnum Real Estate vend trois condos commerciaux, avec un rez-de-chaussée entièrement loué dans l’Upper East Side de Manhattan pour 29 millions de dollars, mais ils n’acceptent que Bitcoin. Et bien qu’il s’agisse de la première liste de propriétés commerciales pour Bitcoin, nous avons vu les transactions immobilières et la cryptographie du côté résidentiel reprendre ces dernières années.

En fin de compte, je ne peux pas vous dire où sera le prix du bitcoin demain ou le mois prochain, mais je peux vous dire de faire attention aux informations que vous prenez en compte dans vos décisions d’investissement.

Nous vous tiendrons au courant de toutes ces histoires ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg