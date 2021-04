Les consommateurs savent mieux que la Fed

La Fed prétend que l’inflation sera «transitoire»… une flopée de références à l’inflation de la part des entreprises américaines… la Fed envisage-t-elle une inflation réelle?

Hier, la Réserve fédérale nous a dit une fois de plus de ne pas s’inquiéter de l’inflation. Bien qu’il augmente, on nous dit qu’il sera «transitoire».

Extrait du communiqué de presse de la Fed:

L’inflation a augmenté, reflétant en grande partie des facteurs transitoires…

Une question complémentaire importante pourrait être: «Que signifie réellement le terme« transitoire »?»

La définition de Google se lit comme suit: “non permanent”.

Selon cette norme, l’inflation galopante et destructrice des années 70 était également «transitoire» puisqu’elle s’est éteinte dans les années 80.

Mais peut-être que je suis trop tatillon ici. Alors, pour le moment, oubliez les définitions et ce que représente la durée «transitoire».

Regardons plutôt dans quelle mesure l’inflation est réellement là et a un impact sur notre économie.

Peut-être que les récents titres suggérant son arrivée sont pires que la réalité?

*** Ce que les entreprises américaines disent de l’inflation dans le monde réel

Vous trouverez ci-dessous divers commentaires relatifs à l’inflation tirés des relevés de notes des résultats de certaines des plus grandes entreprises des États-Unis.

Si quelqu’un a une impulsion sur l’inflation dans le monde réel, ce sont les dirigeants de niveau C des entreprises ci-dessous, qui font des affaires dans le langage des chiffres.

Honeywell: L’inflation «s’installe. Cela – cela ne fait aucun doute. Nous le savions. Nous le voyons.

Douvres: «… Je comprends que la Fed ne veut pas reconnaître l’inflation. Mais il y a de l’inflation. »

PepsiCo: «Il y a certainement une inflation des intrants plus élevée, mais elle a été prise en compte dans les orientations de 21, notamment en termes d’agriculture et d’emballage…»

Celanese: “Je veux dire, nous ressentons certainement le facteur inflationniste.”

Kimberly-Clark: «… de fortes hausses des coûts des intrants…»

Snap-on: Nous avons «une inflation matérielle dans ces chiffres».

Coca-Cola: «Nous surveillons de près la pression à la hausse dans des intrants tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le PET, les métaux et d’autres matériaux d’emballage…»

Procter & Gamble: «Les défis des matières premières auxquels nous sommes confrontés l’année prochaine seront évidemment plus importants au cours du prochain exercice.»

Boston Beer: «Les coûts des intrants augmentent parce que la phase est toujours en train d’entrer dans nos coûts de matériaux et d’ingrédients et de matériaux d’emballage.»

GATX: «L’augmentation du prix de l’acier augmente le coût d’une voiture dans tous les domaines.»

Crown Holdings: a livré «de l’aluminium en Amérique du Nord à environ 1,28 $ la livre contre 0,75 $ l’année dernière à cette époque, soit une augmentation de 70%».

Steel Dynamics: «… des valeurs de vente moyennes plus élevées ont été compensées par des coûts d’intrants nettement plus élevés.»

Mattel: «… malgré l’inflation des coûts que nous constatons et son impact sur la marge brute…»

Whirlpool: Nos actions «compenseront l’impact de la contrainte d’approvisionnement mondial et de la hausse des coûts des intrants.»

Produits Sonoco: «Notre segment industriel a été le plus durement touché par les problèmes de prix / coût en raison des coûts OCC plus élevés.»

Stanley Black & Decker: dans une diapositive de présentation de l’appel de résultats intitulée «Mise à jour sur l’inflation des produits de base», il est indiqué que l’acier, la résine, les métaux de base, les composants électriques et les batteries font grimper l’inflation incrémentielle pour 2021 de 160 millions de dollars par rapport aux prévisions de janvier.

Phew…

De façon anecdotique, il semble que l’inflation est bien là… et qu’elle a un impact économique.

Au fait, un impact sur qui, exactement?

Eh bien, regardez Coca…

De CNBC (italiques ajoutés):

Coca-Cola augmentera les prix de ses boissons pour lutter contre l’impact de la hausse des prix des matières premières, a déclaré lundi son PDG à CNBC … La société de boissons se joint à un certain nombre d’autres géants de la consommation, tels que Kimberly-Clark et JM Smucker, dans la hausse des prix. Alors que cette décision aidera leurs marges bénéficiaires, cela peut se faire au détriment des consommateurs à court d’argent qui luttent toujours contre l’impact économique de la pandémie de coronavirus.

*** En parlant d’inflation et de ces consommateurs à court d’argent…

Vous devez aimer la réplique de Barron’s plus tôt cette semaine:

Il y a des modèles économiques et il y a de la vraie vie.

Bien dit.

Alors, que se passe-t-il avec l’inflation dans la vraie vie?

Retour chez Barron:

Au cours de la seule semaine écoulée, le prix du maïs a augmenté de 8% pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2013, tandis que les prix du soja et du blé ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014. L’indice CRB des produits alimentaires, qui comprend les porcs, le beurre et le sucre, en plus des céréales et d’autres produits agricoles, est en hausse de 15% cette année et se négocie au plus haut niveau depuis l’été 2012. Les prix des produits d’épicerie sont quant à eux à leur plus haut depuis sept ans. Pendant ce temps, le prix d’une maison existante a bondi de 17% en mars par rapport à il y a un an – le rythme le plus rapide jamais enregistré. Les chiffres officiels de l’inflation privilégiés par les décideurs politiques, et donc l’attention des commerçants et des investisseurs, ne reflètent pas exactement ces fortes hausses de prix. La Réserve fédérale et de nombreux économistes mettent l’accent sur l’inflation sous-jacente, ou sur des indices qui excluent les prix des denrées alimentaires (et de l’énergie), car ces composants peuvent être volatils. En ce qui concerne le logement, les économistes du gouvernement considèrent les maisons comme un actif, et non comme un bien ou un service consommé, de sorte que les prix des maisons ne figurent pas directement dans des indicateurs d’inflation soigneusement surveillés.

Étant donné que les chiffres de l’inflation de base n’incluent pas certains des éléments les plus importants d’un budget familial, c’est presque comme si nous parlions de pommes et d’oranges. Ainsi, la Fed dit que l’inflation sera transitoire – mais selon leur définition, ils ne parlent même pas de nourriture, d’essence et de maisons. Eh bien, à quel point l’inflation sera-t-elle transitoire que ressentent les gens ordinaires comme vous et moi? Est-ce même en discussion?

*** Au fait, pourquoi la Fed pense-t-elle que l’inflation sera transitoire?

Voici une réponse de CBS:

L’une des raisons pour lesquelles Powell a déclaré qu’il pense que les pressions inflationnistes qui se développent dans l’économie américaine se révéleront temporaires est que, pour l’instant, la plupart des Américains ne s’attendent pas à ce que les prix augmentent beaucoup à long terme. Mais une fois que les anticipations d’inflation augmentent, elles peuvent être auto-réalisatrices: les travailleurs commencent à exiger des salaires plus élevés pour compenser les gains de prix attendus, et les détaillants commencent à augmenter les prix pour compenser l’augmentation des salaires et des coûts d’approvisionnement. Cela peut déclencher une spirale salaires-prix, ce que les États-Unis ont connu pour la dernière fois à la fin des années 1960 et 1970.

Je me demande pourquoi Powell pense que la plupart des Américains ne s’attendent pas à ce que les prix augmentent beaucoup. Surtout lorsque nous venons de souligner à quel point les coûts des articles qui ont un impact direct sur les portefeuilles de la plupart des Américains montent en flèche.

Ne sommes-nous pas en danger que les consommateurs voient ces hausses de prix «dans le monde réel» et qu’elles façonnent leurs attentes en matière d’inflation?

Voici ce que pense Barron:

Considérez que la nourriture et le logement représentent ensemble 27% et 33% du revenu et des dépenses des ménages, respectivement, selon les données du ministère du Travail. Le problème à considérer est que ces prix réels façonnent les anticipations d’inflation qui finissent par déterminer l’inflation réelle. Ici, la perception devient réalité. Francesco D’Acunto, professeur au Boston College, a constaté que les anticipations d’inflation sont façonnées par les changements de prix auxquels les consommateurs sont confrontés en particulier lorsqu’ils font leurs courses. L’inflation des prix des produits d’épicerie est actuellement d’environ 3%, ce qui signifie que les consommateurs pensent que l’inflation est environ le double du taux de l’indice des prix à la consommation de base déclaré, dit-il. La personne moyenne ne tient probablement pas compte des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont contribué à faire grimper le prix des côtelettes de porc de 9%, et les recherches de D’Acunto montrent qu’il faut six à 12 mois avant que les anticipations d’inflation changent radicalement. Compte tenu des augmentations de nourriture à ce jour, ce point est dans deux à trois mois, dit-il. «Ce qui compte, c’est ce que pensent les ménages», dit D’Acunto. Exclure les éléments mêmes auxquels les consommateurs sont les plus exposés signifie que les décideurs peuvent «se retrouver à fonder leur politique sur des hypothèses totalement erronées», dit-il.

*** Les lecteurs réguliers du Digest savent que nous sommes préoccupés par l’inflation

Il y a quelques semaines, nous vous avons apporté un important essai sur l’inflation rédigé par notre PDG, Brian Hunt. Il détaille comment l’inflation fait déjà flambée des prix de certains actifs – si vous l’avez manquée, je vous encourage à la lire en cliquant ici.

Et ce mardi dernier, nous avons présenté une interview entre Brian et notre spécialiste de la macro, Eric Fry, dans laquelle ils ont discuté des pressions inflationnistes parmi une variété d’autres sujets.

Comme nous l’avons noté dans ce Digest, “Eric dit qu’il y a de l’inflation dans le monde réel que les gens ressentent, peu importe ce que le gouvernement nous dit.”

Alors, que pouvez-vous faire pour protéger votre patrimoine de tout cela?

Simple – déplacez une partie substantielle du dollar vers des actifs dont la valeur augmente.

Il y a des bitcoins et des altcoins de premier plan…

Il y a les actions d’entreprises de haute qualité qui ont la capacité d’augmenter leurs prix pour faire face à l’inflation…

Il y a l’immobilier… les actions des marchés émergents… les métaux précieux (même si l’or a été faible ces derniers mois)…

Il y a même des objets de collection – des pièces de monnaie, du vin, des voitures anciennes, des œuvres d’art…

Il existe de nombreux actifs qui feront l’affaire, mais ils ont tous le même objectif: ils vous aident à conserver le pouvoir d’achat de votre patrimoine à mesure que le dollar glisse.

Pour être clair, vous n’avez pas à renflouer votre argent demain. Ces forces inflationnistes se développeront au fil des trimestres et des années, et non des jours. Mais la dynamique est en mouvement… il suffit de demander à l’un des PDG du début de ce Digest.

Ainsi, alors qu’une grande partie de l’Amérique applaudit leurs chèques de relance et ne prête pas attention à l’énormité de nouveaux dollars qui inondent notre économie, l’inflation s’accélère.

Nous terminerons aujourd’hui en revisitant l’homme d’affaires et économiste français, Frédéric Bastiat (1801-1850):

Lorsque la fausse monnaie, sous quelque forme qu’elle puisse prendre, est mise en circulation, la dépréciation s’ensuivra et se manifestera par la montée universelle de tout ce qui est susceptible d’être vendu. Mais cette hausse des prix n’est pas instantanée et égale pour toutes choses. Les hommes pointus, les courtiers, les hommes d’affaires n’en souffriront pas; car c’est leur métier d’observer la fluctuation des prix, d’en observer la cause. Et même pour spéculer là-dessus. Mais les petits commerçants, les paysans et les ouvriers en porteront tout le poids. Le riche n’en est pas plus riche, mais le pauvre en devient plus pauvre.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg