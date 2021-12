Les consommateurs se rendent dans les magasins alors qu’Omicron se propage, selon l’ONS

Les chiffres de l’ONS montrent que les consommateurs se sont rendus dans les magasins alors que la dernière variante de Covid s’installait. // Les chiffres de l’ONS montrent que les consommateurs se sont rendus dans les magasins alors que la dernière variante de Covid s’installait // Le Black Friday a fait grimper les ventes, tandis que les réservations de restaurants ont chuté au plus bas depuis que les restrictions se sont assouplies

Les ménages britanniques ont dépensé plus en biens et moins en services alors que la variante du coronavirus Omicron s’est propagée la semaine dernière, selon les dernières données de l’Office of National Statistics (ONS).

Les chiffres de l’ONS révèlent que le Black Friday de la semaine dernière a poussé les dépenses en cartes de crédit et de débit en Grande-Bretagne à leur plus haut niveau depuis avant le premier verrouillage de mars 2020.

Dans le même temps, les réservations de restaurants pour la semaine sont tombées au plus bas depuis l’assouplissement des restrictions sur l’accueil en salle en mai, ce qui suggère que les consommateurs souhaitent terminer leurs achats de Noël avant l’introduction de nouvelles restrictions.

Selon ., les organismes de réglementation des taux de la Banque d’Angleterre comptaient sur la variante Omicron déclenchant une baisse de la demande de biens de consommation – et une réorientation des dépenses vers des services tels que les repas au restaurant – pour aider à réduire la hausse rapide de l’inflation, actuellement sur la bonne voie pour atteindre 5%.

Cependant, le dernier développement indique un changement de comportement des consommateurs similaire à celui observé plus tôt dans la pandémie, ce qui signifie que l’inflation devrait rester élevée.

La souche Omicron du virus a incité mercredi à entrer en vigueur de nouvelles restrictions sanitaires en Angleterre. Les nouvelles règles n’ont pas permis un verrouillage, mais de nombreuses entreprises de vente au détail et de loisirs s’inquiètent des effets que cela aura sur le commerce, en particulier pendant le «quartier d’or».

Les nouvelles restrictions devraient également affecter la croissance économique, Citi estimant qu’elle diminuera de 0,4 et 0,3 point de pourcentage en décembre et janvier respectivement.

