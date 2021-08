Ce n’est un secret pour personne que le pantalon de survêtement était la pièce incontournable de 2020.

L’article de loisirs a pris le relais l’année dernière aux côtés de t-shirts, sweats à capuche et sweat-shirts comme uniforme pour le verrouillage. Même avant la pandémie, les marques spécialisées dans les sweats, telles que Pangaia, lancée en 2018, et Sporty & Rich, fondée en 2014, bénéficiaient de l’intérêt des acheteurs pour les vêtements de loisirs, mais la catégorie a explosé à mesure que la pandémie s’installait.

Pangaia a déclaré qu’il était capable de “compresser une période de cinq ans [overall brand] plan financier dans un délai d’un an »en 2020. Et la fondatrice de Sporty & Rich, Emily Oberg, a déclaré que sa marque avait également enregistré des ventes positives en 2020, notamment grâce aux pulls à col rond et aux sweats à capuche les plus vendus.

Fear of God a lancé sa ligne Essentials en 2018 avec des sweat-shirts et des pantalons de survêtement à col montant, qui ont servi à la différencier de sa ligne principale haut de gamme, et le designer danois Martin Asbjørn a lancé une collection MA décontractée composée de sweats pour compléter son offre de costumes décontractés.

« En 2020, nous avons lancé notre collection de vêtements de loisirs MA avec un grand succès. La collection est composée de pièces faciles à porter, toutes fabriquées à partir de coton biologique et de polyester recyclé », a déclaré Asbjørn. « Les best-sellers qui ont précédé la pandémie étaient en fait nos pièces de couture, mais nos survêtements ont été très populaires après la pandémie. »

Alors que les cas de COVID-19 diminuaient et que les vaccins étaient déployés plus tôt cette année, de nombreuses régions du monde sont sorties de confinements stricts. Et malgré le fait que les cas augmentent à nouveau en raison de la variante Delta, de nouvelles règles de verrouillage permettent à la société de continuer à fonctionner plus ouvertement.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour la garde-robe de verrouillage? Les consommateurs qui se sont habillés pour des occasions improbables – comme faire des courses et acheter des produits de première nécessité – peuvent être parmi les premiers à ressentir la « fatigue de la transpiration ».

Asbjørn a déclaré qu’il était ravi de s’habiller à nouveau et Oberg s’attend à ce que des marchandises plus élevées soient à la mode la saison prochaine et au-delà à mesure que les entreprises ouvrent et que les voyages reprennent. Pourtant, ils ont vu des ventes positives de leur offre occasionnelle malgré la clémence des règles de verrouillage.

“Au début de 2021, notre collection MA a été le best-seller pour nous”, a déclaré Asbjørn. “Mais nous commençons à voir à nouveau une augmentation des looks plus adaptés, en particulier avec nos nouvelles baisses de l’automne 2021, qui offrent une couture plus décontractée.”

Oberg a déclaré que la collection Tennis Collection et la capsule Shirting de la marque étaient des best-sellers cette année et elle a remarqué que les clients achètent des articles plus chers. “Oui, ils sont toujours intéressés par les sweats et les styles décontractés”, a-t-elle déclaré. « Mais nos styles plus récents et plus habillés se vendent également bien. Les gens porteront toujours des vêtements de sport tant qu’ils seront actifs.

Pangaia a déclaré qu’il continue de voir une forte traction pour son offre. “Nous continuons d’apprendre de nos clients”, a déclaré la société, “en particulier pour comprendre leurs besoins complets en matière de style de vie. Dans cet esprit, nous continuerons à faire évoluer notre gamme tout en restant concentrés sur la fourniture de produits fabriqués consciemment qui sont des ajouts intemporels à la garde-robe de chacun. »

Le sentiment de ces marques est que les sueurs sont là pour rester, mais le consommateur est prêt pour un changement. Après être restés à la maison pendant près d’un an et demi, les consommateurs sont prêts à sortir de la maison en étant sous leur meilleur jour, ce qui peut inclure ou non des sueurs. Tout comme le denim au fil des ans, les marques peuvent tirer parti de l’offre de vêtements décontractés et de loisirs pour attirer de nouveaux clients vers la marque ou une alternative aux clients existants à la recherche d’un nouveau look dans un monde post-pandémique.

À titre d’exemple, l’offre de natation de Sporty & Rich, qui, selon Oberg, a très bien fonctionné en 2021. Et la saison prochaine, la marque ajoutera des tricots et des manteaux à sa collection. Et pour Martin Asbjørn, les costumes décontractés sont devenus des best-sellers cette année et le créateur a déclaré qu’il lançait des vêtements pour femmes pour l’automne 2022.

“J’espère que nous continuerons à voir une augmentation des looks plus adaptés parce que c’est là que réside ma passion”, a-t-il déclaré.

Le reste de cette année et au-delà dira si le consommateur partage la même passion.