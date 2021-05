Les constructeurs automobiles du «Détroit indien» autorisés à opérer alors que les travailleurs protestent contre le risque de COVID

Des ouvriers assemblent des voitures Ford dans une usine de Ford India à Chengalpattu, à la périphérie de Chennai, en Inde

Les constructeurs automobiles du centre automobile indien de Chennai seront autorisés à continuer de fonctionner, a annoncé samedi le gouvernement de l’État, au milieu des protestations des travailleurs qui craignent d’attraper COVID-19 dans l’un des États les plus durement touchés du pays.

Vendredi, le gouvernement du Tamil Nadu a prolongé un verrouillage presque total alors que les infections à coronavirus et les décès augmentent dans l’État du sud, où le nombre moyen de cas s’élève à plus de 30 000 par jour, selon les chiffres officiels.

Mais un décret gouvernemental publié samedi a déclaré que les industries de processus dites continues, qui comprennent les usines automobiles, seraient autorisées à fonctionner conformément à des mesures telles que la distanciation sociale pour endiguer la propagation du virus.

Il a également exhorté les constructeurs automobiles à prendre des mesures immédiates pour vacciner tous leurs employés dans un délai d’un mois.

Les autorités du Tamil Nadu ont intensifié la vaccination ces derniers jours et des entreprises, notamment des constructeurs automobiles, ont organisé des campagnes de vaccination.

Des centaines de travailleurs à Chennai et dans ses environs – souvent surnommés le Detroit de l’Inde – sont tombés malades avec COVID-19 et des dizaines sont morts, selon les syndicats.

Les usines de fabrication gérées par Ford Motor Co (FN) et Hyundai Motor Co (005380.KS) près de Chennai ont été fermées cette semaine après que les travailleurs ont protesté contre les conditions de travail dangereuses.

Renault-Nissan a fermé son unité de fabrication après que les travailleurs ont menacé de boycotter le travail, affirmant que les normes de distanciation sociale étaient bafouées, tandis que Royal Enfield, propriété d’Eicher Motors (EICH.NS), a fermé ses trois unités pour des raisons de sécurité.

Des sources syndicales chez Hyundai, Ford et Renault-Nissan ont déclaré qu’elles continuaient à discuter avec les entreprises.

« Nous avons peur de travailler. L’entreprise cite des commandes gouvernementales et nous demande de nous présenter au travail. Le gouvernement doit penser au bien-être des travailleurs », a déclaré un haut dirigeant syndical de Hyundai.

Le gouvernement du Tamil Nadu a également autorisé des unités près de Chennai avec des commandes à l’exportation, telles que le fabricant d’équipements de construction et d’exploitation minière Caterpillar Inc (CAT.N) et le fabricant d’électronique taïwanais Foxconn (2354.TW), d’exploiter leurs usines avec une capacité de travail de 50 %.

Les constructeurs automobiles mondiaux opérant à Chennai ont déclaré qu’ils donneraient la priorité à la sécurité des travailleurs et au respect des protocoles de distanciation sociale.

“La santé et la sécurité de nos sociétés, partenaires et employés sont notre priorité absolue”, a déclaré Biju Balendran, directeur général de Renault-Nissan India, dans un communiqué plus tôt cette semaine.