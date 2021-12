Les constructeurs de cow-boys à Cardiff, au Pays de Galles, ruinent des maisons et escroquent les propriétaires | Royaume-Uni | Des nouvelles

Alan Lee (à gauche) et Gareth Robinson ont été emprisonnés (Image: Cardiff City Council / South Wales Police)

Alan Lee, 48 ans, a fraudé ses victimes de plus de 500 000 £ et son « lieutenant de confiance » Gareth Robinson, 41 ans, a aidé à de nombreuses escroqueries. Un tribunal a entendu Lee et son équipe décaper les toits des maisons de personnes vulnérables alors qu’aucun travail n’était nécessaire et, lorsqu’une de ses victimes a refusé de payer, il leur a dit : « Je sais où vous habitez ».

Lee a été décrit comme une « personne agressive et intimidante » devant le tribunal alors que les procureurs racontaient comment il avait fraudé 24 personnes de 556 000 £, dont un seul propriétaire de 80 000 £.

Mais il a été emprisonné aujourd’hui pendant six ans et 10 mois. Robinson purgera trois ans et quatre mois de prison.

Condamnant les escrocs à Cardiff Crown Court aujourd’hui, la juge Tracey Lloyd-Clarke a déclaré: « Vous avez tous les deux utilisé le cabinet pour escroquer des personnes vulnérables avec autant d’argent que possible. Votre intention était de les tromper, de les manipuler et même de les intimider.

« Vous avez trompé vos victimes pour chaque centime que vous pourriez obtenir. Quoi qu’il ait pu être dit sur vos dépliants publicitaires, vous n’êtes pas des constructeurs. Vous êtes des fraudeurs. »

Le tribunal a appris que l’équipe de Lee était « totalement non qualifiée » et a laissé des maisons dans le sud du Pays de Galles dans le désordre.

Robinson, quant à lui, a autorisé l’utilisation de son compte bancaire pour leurs recettes, rapporte Wales Online. Il a reconnu une fraude d’une valeur de 360 ​​000 £ contre 10 victimes.

Lee a fraudé ses victimes de plus de 500 000 £ (Image: South Wales Police)

Vous traitiez vos victimes pour chaque centime que vous pouviez obtenir… Vous n’êtes pas des bâtisseurs. Vous êtes des fraudeurs Juge Tracey Lloyd-Clarke

Lee Reynolds, procureur, a déclaré: « M. Lee est une personne persistante, malhonnête, agressive et intimidante qui se décrit comme un constructeur. Il travaille clairement de manière planifiée et systématique, en ciblant les personnes âgées.

« Il disait que des travaux étaient nécessaires sur les maisons, généralement de type toiture, alors que ce n’était pas le cas. Il effrayait souvent les consommateurs en leur disant que leur toit n’était pas sécuritaire.

« Habituellement, M. Lee et parfois M. Robinson arrachaient des chiffres en sachant qu’ils factureraient beaucoup plus le consommateur. Au moment où la mauvaise nouvelle était transmise, le consommateur serait vulnérable à sa situation, car normalement la maison avait été dépouillé de son toit . »

Lee et Robinson ont ciblé les régions de Roath, Ely, Thornhill et Llanishen à Cardiff, ainsi que Barry et Newport dans le sud du Pays de Galles, entre septembre 2018 et décembre 2020.

Lee et son équipe ont dépouillé les toits des maisons des personnes vulnérables (Image: Cardiff City Council)

M. Reynolds a déclaré: « M. Lee se moquerait délibérément de la police et de Trading Standards pour un manque d’action apparent. Il n’est pas exagéré de dire qu’il a dit des centaines de mensonges.

« Ceux qu’il employait – et j’utilise ce mot dans les termes les plus vagues – n’étaient absolument pas qualifiés.

Le racket s’est produit avant et après que Lee, de Rumney, Cardiff, ait été condamné à deux ans de prison avec sursis pour fraude similaire contre une femme âgée.

M. Reynolds a ajouté: « Le lendemain de l’imposition de la peine, il a changé le nom de son entreprise d’AL Construction en Capital Construction. »

Les victimes, qui comprenaient 19 personnes âgées de plus de 60 ans, ont reçu des « appels téléphoniques agressifs et abusifs » de Lee.

La défenderesse a déclaré à une personne en fauteuil roulant que les travaux dans sa maison prendraient un mois, mais cela a duré 16 mois et a laissé la propriété en ruines.

Lorsqu’une victime a déclaré qu’elle pourrait poursuivre Lee en justice, il leur a dit : « Je sais où vous habitez ». Il a dit à un autre: « Vous ne voulez pas que j’arrive à un point où je flippe. »

Les dommages causés par Lee ont rendu certaines maisons dangereuses. Les tentatives d’une victime pour examiner l’œuvre l’ont fait tomber et subir de multiples fractures d’un côté du corps.

Gareth Robinson, qui a trois enfants, a admis une fraude d’une valeur de 360 ​​000 £ contre 10 victimes (Image: South Wales Police)

Le tribunal a appris que Lee avait pris 65 000 £ à un client et lorsqu’ils ont refusé de payer plus, il a dit à ses couvreurs d’arrêter le travail, laissant la maison dans « un désordre ». La victime a déclaré: « C’était comme s’il avait pour mission de me saigner à blanc. C’était comme être tenu en otage. »

L’une des victimes a déclaré que Robinson était « un menteur tout aussi convaincant » que Lee et qu’il ferait des promesses sur la vie de ses enfants qu’il disait la vérité sur le travail.

Donal Lawler, qui défendait Lee, a décrit les pratiques commerciales des hommes comme « amorales » et « épouvantables ».

Il a ajouté: « M. Lee a honte de ses actions. Ils ne reflètent pas le véritable homme derrière ces infractions. Sa famille, qui comparaît aujourd’hui devant le tribunal, est perplexe quant à ce qui s’est passé avec M. Lee ces dernières années.

« Analphabète et d’une intelligence si faible, il est considéré comme ayant un trouble d’apprentissage, cela peut affecter la façon dont il se comporte, mais ce n’est pas du tout une excuse et je ne suggère pas que ce soit le cas.

« Il était autrefois un constructeur de confiance, respecté et recherché, avec l’entrepreneur principal de l’une des plus grandes entreprises de rénovation domiciliaire du pays de Galles. Il a été la première personne à avoir été appelée. Il était fier de son travail. Sa famille dit qu’il était un perfectionniste Il était amical, poli et de bonne humeur.

« Quelque chose a changé, semble-t-il à sa famille, il y a environ quatre ans. Il a cessé de travailler pour l’entrepreneur et s’est lancé dans la toiture et les extensions. Cela a surpris sa famille, notamment parce que c’est un domaine de travail bien au-delà de ses compétences.

Il s’est avéré que Lee consommait de la cocaïne et cela « l’a privé de ses valeurs antérieures et de sa boussole morale », a déclaré M. Lawler au tribunal. L’avocat a déclaré que Lee avait récemment arrêté de prendre le médicament, après que sa femme lui eut adressé un « ultimatum » menaçant de l’empêcher de voir ses enfants.

La juge Tracey Lloyd-Clarke a fait remarquer que les deux accusés se sont « accusés mutuellement » de la fraude.

Hashim Salmman, atténuant pour Robinson, a déclaré que son client était moins impliqué et que « l’agression » de Lee était importante pour les escroqueries.

M. Salmman a souligné que Robinson n’avait jamais été condamné pour fraude. Il a déclaré que l’infraction de son client était due à l’abus de drogues, dont le crack, mais qu’il n’en consommait plus depuis 11 mois.

Le père de trois enfants, Robinson, « travaille dur dans un emploi légitime », un rôle d’administrateur, depuis la fin du racket, a ajouté M. Salmman.