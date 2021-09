Les constructeurs de F1 soutiennent le plan d’abandon du MGU-H

Dans le résumé : Mattia Binotto dit que tous les constructeurs impliqués dans les discussions sur la future réglementation du groupe motopropulseur de la Formule 1 conviennent que le MGU-H devrait être abandonné.

MGU-H rejeté dans les futures discussions sur la réglementation des groupes motopropulseursAvec les discussions sur la réglementation des groupes motopropulseurs 2025-2026 en cours, Mattia Binotto a déclaré que tous les fabricants représentés dans la discussion ont convenu que MGU-H ne ferait pas partie des futures réglementations.

“Des discussions ont eu lieu depuis la dernière réunion en Autriche”, a déclaré Binotto. « Évidemment sur les prochaines étapes dans le sens de la définition de l’avenir de l’unité de puissance. Jusqu’à présent, les discussions que nous avons eues ont été positives.

« La plupart ou tous les constructeurs sont d’accord sur la voie du retrait du MGU-H. Donc nous, comme les autres, sommes d’accord avec cela.

“Il y a encore beaucoup de détails à discuter et à convenir, mais je pense que d’une manière générale, la discussion avance positivement pour le moment.”

Alonso : alpin face à des « hauts et des bas » pour le reste de la saison

Alpine n’était pas compétitif à MonzaFernando Alonso a déclaré que les performances d’Alpine à Monza avaient été un point bas connu, mais qu’il serait difficile de prédire leur potentiel pour le reste de la saison.

“Je pense qu’il y aura des hauts et des bas pour tout le monde”, a déclaré Alonso. « On a vu, dans ce triple en-tête, qu’on est en haut et en bas au niveau de la compétitivité et sur la grille.

« À Spa, nous étions d’accord sur le sec, nous n’étions pas d’accord sur le mouillé. A Zandvoort, nous étions bien tout le week-end, [in Monza] nous n’étions pas. Donc je pense que ça dépend de la piste et donc je ne sais pas ce qui se passe en Russie, en Turquie et à Austin, comment ça va être.

« Je pense que ce sera mieux. Je dirais que Monza était déjà dans le calendrier comme l’un des pires. Nous le savions. Donc on verra. Dans ce qui a été l’un des pires week-ends, c’était potentiellement un P7 et un P9. C’est quelque chose qui fait notre force en tant qu’équipe pour marquer des points chaque dimanche.

“Nous n’avons probablement pas la voiture la plus rapide au milieu de terrain, mais nous semblons avoir probablement la meilleure équipe au milieu de terrain, ce qui nous a permis de marquer des points.”

