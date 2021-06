Les consultants experts de Grants Assist peuvent vous aider à surmonter les défis liés à l’obtention de financement pour les petites entreprises

Obtenir un financement pour votre petite entreprise ou votre entreprise en démarrage peut être un défi, mais heureusement, il existe de nombreuses sources de financement dont vous pouvez profiter pour faire décoller votre entreprise ou votre idée. Celles-ci vont de l’épargne personnelle, des fonds de la famille/des amis, des prêts bancaires, des cartes de crédit, des investisseurs providentiels et des fonds de capital-risque, mais toutes ces sources présentent des inconvénients. Grants Assist peut vous aider à évaluer différentes sources de financement et à demander les fonds et les subventions qui répondent le mieux à vos besoins.

Il est très important de comprendre que toutes les sources de financement ne sont pas les mêmes. L’utilisation de vos fonds personnels laisse peu de place à l’erreur et peut limiter votre capacité à être aussi entreprenant que vous pourriez l’être autrement. L’utilisation des fonds de la famille ou des amis peut mettre à rude épreuve vos relations personnelles, et l’utilisation de prêts bancaires et de cartes de crédit peut être prohibitif. Accepter un financement d’investisseurs providentiels ou de sociétés de capital-risque peut vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise à ses débuts critiques, mais accepter un tel financement vous obligera généralement à abandonner un certain niveau de contrôle ou de propriété de l’entreprise.

C’est pourquoi tant de petites entreprises émergentes se tournent vers les subventions aux petites entreprises pour obtenir le financement dont elles ont besoin pour se lancer, se développer et pénétrer de nouveaux marchés. Le plus gros problème avec l’obtention de ces subventions, cependant, est d’identifier la bonne subvention, de respecter les délais de candidature, de soumettre la bonne documentation, de répondre à toutes les exigences réglementaires/légales de dépôt, et de répondre aux critères de croissance ou d’étape requis par la subvention en question.

Causes courantes des rejets de subventions aux petites entreprises

Les demandes de subventions aux petites entreprises sont généralement examinées par des lecteurs humains. Ce fait est une épée à double tranchant ; bien qu’il soit un peu difficile de décoder les critères exacts qui gagneront une subvention pour vous, cela signifie également que vous pouvez vous démarquer de la foule avec quelques astuces simples.

Avant d’aborder ce que vous pouvez faire pour améliorer vos chances de gagner une subvention, discutons des raisons les plus courantes pour lesquelles les demandes sont rejetées.

Si vous n’êtes pas remarqué dans la pile de demandes que votre examinateur de subventions doit traiter le jour même, vous ne serez probablement pas financé. Les évaluateurs sont des êtres humains dont la durée d’attention, les niveaux d’énergie et l’intérêt sont limités. Bien que vous ayez une certaine marge de créativité, vous devez suivre les exigences de la subvention à la lettre ; un défaut de le faire peut entraîner un rejet direct de votre demande. Si vous manquez une date limite de dépôt, votre demande sera probablement rejetée. Si vous déposez une proposition ou demandez une subvention pour laquelle votre proposition ou votre demande n’est pas pertinente, vous recevra probablement un rejet. Si vous ne suivez pas exactement les directives qui vous sont fournies pour le contenu, le format et/ou la longueur de la demande de subvention, vous serez probablement rejeté. Vous avez déposé une demande sans démontrer comment votre idée, innovation , une solution ou une approche est meilleure que les alternatives disponibles. Vous avez déposé une demande sans démontrer en quoi votre idée, innovation, solution ou approche mérite un financement pour des objectifs commerciaux pertinents pour la subvention en question, Vous avez postulé à une subvention ou à un secteur vertical qui n’était pas une priorité de l’agence ou dépassait les limites de financement disponibles. Vous n’avez pas clairement décrit un ou plusieurs éléments qui vous ont été demandés dans la demande de subvention. Votre demande suggérait que vous n’étiez pas très familier avec l’industrie dans laquelle vous envisagez d’opérer ou que vous n’avez pas effectué les recherches de base ou les devoirs attendus d’une personne demandant un financement pour une initiative qui répond aux exigences de la subvention. La subvention pour laquelle vous postulez est ou semble être au-delà de vos capacités en termes de votre formation, de votre expérience ou de vos ressources. Le budget ou le plan d’affaires que vous avez fourni avec votre demande n’était en aucun cas irréaliste, comme la portée, le financement requis, les échéanciers ou la viabilité. Le coût de l’initiative ou du plan pour lequel vous recherchez un financement dépasse tout avantage apparent pouvant être tiré de son achèvement. Une demande mal rédigée indique que vous ne pouvez pas suivre les règles ou répondre à d’autres attentes raisonnables en termes de transmission de votre idée et de satisfaction des exigences de subvention pertinentes. Une mauvaise attention aux détails et une incapacité à suivre des instructions simples peuvent indiquer à votre évaluateur que vous pouvez aborder votre projet, votre entreprise ou votre idée de la même manière négligente et non professionnelle, et vous pouvez recevoir un rejet.

Comment Grants Assist peut vous aider

Notre équipe de rédacteurs de subventions et de consultants professionnels peut vous aider à surmonter ces problèmes afin que vous vous mettiez en avant et que vous maximisiez vos chances de gagner la subvention pour laquelle vous postulez.

Tout d’abord, vous devez identifier, présélectionner, puis demander la bonne subvention. Il existe des centaines de subventions disponibles pour toutes sortes de besoins commerciaux. Les subventions sont disponibles pour tout, du tourisme, du divertissement et de la santé à l’innovation, l’informatique, la R&D, l’éducation, la dotation en personnel, le marketing, l’agriculture et la construction. En outre, au sein de chacun de ces secteurs verticaux, des subventions sont disponibles pour des besoins spécifiques, telles que des subventions à l’embauche, des subventions de réinstallation et des subventions spécifiques à l’emplacement. Choisir la bonne subvention en fonction des exigences de la subvention et des besoins de votre entreprise est d’une importance primordiale.

Ensuite, vous devez être prêt à recevoir un rejet. Le bassin de candidats dépasse presque toujours le nombre de subventions disponibles, et les évaluateurs officiels des subventions doivent inévitablement envoyer des lettres de rejet pour des idées commerciales par ailleurs solides. De nombreux créateurs d’entreprise et entrepreneurs potentiels deviennent en colère ou frustrés lorsqu’ils reçoivent un refus, mais n’oubliez pas que quelques refus sont normaux et que la meilleure chose à faire est de rester vigilant, de rester sur la bonne voie et de continuer à travailler. sur votre entreprise et demander des subventions auxquelles vous avez droit.

Lorsque vous faites une demande de subvention, assurez-vous de raconter une bonne histoire et de dire comment et pourquoi votre idée ou votre solution n’est pas seulement différente mais meilleure des alternatives. Les gens aiment une bonne histoire, et les bonnes histoires sont plus faciles à retenir que des listes aléatoires de faits. Si vous pouvez démontrer l’utilité de votre idée ou le besoin urgent de financement avec une histoire entrelacée qui répond à toutes les exigences de la subvention, vous améliorerez considérablement vos chances de gagner la subvention.

Enfin, évitez de trop promettre. N’oubliez pas que les bénéficiaires doivent respecter des mesures de rendement très spécifiques après coup, et que l’obtention de subventions de suivi dépendra probablement de l’atteinte des jalons et des objectifs décrits dans votre première subvention. La soumission d’une demande complète, précise et fondée peut améliorer vos chances d’obtenir un financement et vous préparer à un succès commercial à long terme.

Avis des clients

Nos clients viennent de toutes les industries et de tous les coins du pays. Nous nous spécialisons dans l’aide aux demandeurs de subventions pour identifier les subventions et comprendre les exigences des subventions pour lesquelles ils souhaitent postuler. Nous les aidons également à remplir les documents et la demande requis par la subvention, et nous aidons également au suivi, à l’établissement d’objectifs et à la mesure du succès.

Des examens récents des services de Grants Assist ont souligné notre capacité à décomposer les exigences de subventions complexes en termes simples et compréhensibles, et la valeur d’avoir un guide pour aider à choisir parmi des subventions concurrentes et d’autres sources de financement qui peuvent ou non être pertinentes pour le cas d’utilisation que le client avait en tête. Beaucoup de nos clients ont également avoué être submergés par la paperasse, la documentation et les étapes nécessaires à l’identification, à la demande et au suivi des organismes officiels en matière de mesure des performances, et Grants Assist peut vous aider à chaque étape du processus afin que que vous maximisez les chances de gagner une subvention et que vous utilisiez ces fonds au mieux.

Pour en savoir plus sur notre modèle ou pour parler à un spécialiste de votre idée d’entreprise ou de votre besoin de financement, veuillez nous rendre visite à l’adresse https://australiangrants.org/contact/.