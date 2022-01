Les consultations pour arrêter de fumer se multiplient par peur de la contagion du Covid-19

09/01/2022 à 09:00 CET

Le dicton dit qu’« il n’y a pas de mal qui ne vienne pas ».

Dans ce cas, les médecins de première ligne qui souffrent tant de la montée des infections dans cette sixième vague, voient dans leurs consultations que de plus en plus ceux qui demander de l’aide pour arrêter de fumer.

Parmi les raisons de cette grande décision, les médecins généralistes classent la peur de l’infection par le SRAS-CoV-2.

Aussi, le confinement et la présence de membres de la famille présentant des facteurs de risque au domicile familial pourraient avoir accru les demandes d’aide pour arrêter de fumer.

Cela a été détecté par la Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) dans une récente enquête intitulée « Enquête sur l’attitude des fumeurs et des médecins généralistes dans le processus de soins en temps de pandémie ».

Parmi les résultats les plus remarquables de cette enquête, il y a plus de 90 % des médecins interrogés traitent régulièrement des patients qui souhaitent arrêter de fumer et 77% ont une forte prédisposition personnelle à prescrire des médicaments à cette fin chez ces patients.

Le SEMG a invité tous ses associés par courrier électronique à participer à une enquête nationale menée auprès des fumeurs qui viennent aux soins primaires pour une raison quelconque.

Chaque médecin participant (116 au total) a répondu à un questionnaire de 40 questions à choix multiples et a réalisé un minimum de cinq mini-enquêtes, de 5 questions chacune, auprès de patients fumeurs.

Le danger des aérosols

Selon les résultats de l’enquête, parmi les raisons qui expliquent cette augmentation des consultations de sevrage tabagique, se trouve le fait que 80 % des médecins estiment que les preuves actuelles que le Le Covid-19 se transmet par les aérosols et les interdictions des autorités sont d’une grande importance pour que les gens arrêtent de fumer.

De manière générale, les médecins considèrent que la pandémie a impacté la stratégie d’aide au sevrage tabagique et a impacté la stratégie d’utilisation des médicaments disponibles pour elle.

65% des personnes interrogées considèrent qu’une campagne de renforcement social sur les méfaits du tabac aurait un effet positif maximum dans le contexte actuel.

Et le même pourcentage juge intéressant d’augmenter l’information des professionnels sur l’importance des actions sur le tabagisme et l’opportunité d’amorcer la démarche d’arrêt dès aujourd’hui.

Les résultats de l’enquête montrent également que les informations actualisées et les recommandations des sociétés scientifiques ont une grande importance pour l’opinion des médecins et de la société civile par rapport à la commodité de promouvoir le sevrage tabagique pendant la pandémie.

Conscient des risques

Concernant les réponses des fumeurs qui ont été obtenues par l’intermédiaire des médecins qui, à leur tour, ont servi de recruteurs de l’opinion de leurs patients, ils indiquent qu’ils ont une degré élevé de conscience des risques le tabac.

Non seulement au niveau individuel, mais aussi pour la société dans son ensemble.

En revanche, il existe un faible degré de sentiment de limitation de leur liberté de choix causé par le tabac.

En particulier, presque 8 patients sur 10 considèrent que le tabac est nocif pour leur santé, avec un score moyen de 8,54 sur 10, tandis qu’environ 3 sur 4 considèrent que le tabac est nocif pour la société dans son ensemble, avec une moyenne de 8,21.

Troisièmement, les répondants considèrent que si un de leurs proches fume, 64,44 % leur recommanderaient activement d’arrêter de fumer (7,64 en moyenne).

De même, selon l’enquête réalisée par la SEMG, plus de la moitié des patients fumeurs ont signalé une intention décidée de demander de l’aide pour arrêter de fumer dans les trois prochains mois (54,67%).

Enfin, environ 50 % sont d’avis que le tabac leur cause un sentiment de limitation dans leur liberté de choix (48,00 %).