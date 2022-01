Les contacts des cas confirmés n’ont pas besoin de se faire tester à moins qu’ils ne soient identifiés comme à haut risque: avis du gouvernement

L’avis de l’ICMR sur la stratégie de test ciblé pour COVID-19 a également déclaré que les personnes entreprenant des voyages intérieurs entre États n’ont pas non plus besoin de se faire tester.



Les contacts de cas confirmés de Covid n’ont pas besoin de se faire tester à moins qu’ils ne soient identifiés comme « à haut risque » en fonction de l’âge ou des comorbidités, selon un nouvel avis gouvernemental.

L’avis de l’ICMR sur la stratégie de test ciblé pour COVID-19 a également déclaré que les personnes entreprenant des voyages intérieurs entre États n’ont pas non plus besoin de se faire tester.

Il a déclaré que les tests peuvent être effectués soit par RT-PCR, TrueNat, CBNAAT, CRISPR, RT-LAMP, Rapid Molecular Testing Systems, soit par Rapid Antigen Test (RAT).

Un test positif au point de service (à domicile ou auto-test/RAT) et un test moléculaire doivent être considérés comme confirmatifs sans aucun test répété, selon l’avis.

Les individus symptomatiques, dont le test est négatif à domicile/auto-test ou RAT devraient entreprendre un test RT-PCR, a-t-il déclaré.

« Personnes qui n’ont pas besoin d’être testées : contacts de cas confirmés de Covid à moins qu’ils ne soient identifiés comme à haut risque en fonction de l’âge ou de comorbidités et les personnes entreprenant des voyages intérieurs interétatiques », a déclaré l’avis.

Il a en outre déclaré que les personnes asymptomatiques en milieu communautaire, les personnes qui sont sorties conformément aux normes d’isolement à domicile et les patients « sortant » d’un établissement Covid conformément à la politique de sortie révisée n’ont pas non plus besoin d’être testés.

Énumérant la catégorie de personnes qui pourraient être testées, l’avis indique qu’en milieu communautaire, les personnes symptomatiques, les contacts à risque (personnes âgées de plus de 60 ans et personnes présentant une comorbidité) des cas confirmés en laboratoire peuvent être testés pour COVID-19.

En outre, les personnes entreprenant des voyages internationaux (conformément aux exigences spécifiques au pays et les voyageurs internationaux arrivant dans les aéroports/ports maritimes/ports d’entrée indiens conformément aux directives établies) peuvent être testés.

En milieu hospitalier, les tests peuvent être effectués à la discrétion du médecin traitant avec des considérations telles qu’aucune procédure d’urgence (y compris les chirurgies et les accouchements) ne doit être retardée faute de test et les patients ne doivent pas être référés vers d’autres établissements faute d’un installation d’essai, a déclaré l’avis.

Toutes les dispositions doivent être prises pour collecter et transférer des échantillons vers des installations de test, mappées à l’établissement de santé, a-t-il déclaré.

Les patientes asymptomatiques subissant des procédures invasives chirurgicales / non chirurgicales, y compris les femmes enceintes en travail / proches du travail qui sont hospitalisées pour un accouchement, ne devraient pas être testées à moins que cela ne soit justifié ou que des symptômes ne se développent, selon l’avis.

Les patients admis ne peuvent pas être testés plus d’une fois par semaine, a-t-il déclaré.

L’avis de l’ICMR est de nature générique et peut être modifié à la discrétion des autorités sanitaires de l’État pour des raisons spécifiques de santé publique et épidémiologiques, selon l’avis.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.