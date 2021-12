Les contacts étroits des positifs devraient-ils être mis en quarantaine s’ils sont vaccinés ?

21/12/2021 à 22:22 CET

Le ministère de la Santé et les Communautés autonomes (CCAA) ont annoncé que les contacts étroits d’une personne infectée par le Covid-19 (avec la variante omicron) n’auront pas à garder dix jours de quarantaine à domicile. Bien sûr, tant qu’ils ont le calendrier de vaccination complet.

Comme le rapportent des sources du ministère de la Santé, la Commission de la santé publique a décidé « à la majorité » de modifier cette règle, puisque Jusqu’à présent, les contacts des cas produits par les variants omicron, bêta ou gamma avaient été obligés de se mettre en quarantaine.

Cependant, dans la pratique, la confirmation du type de variant n’était pas disponible pour la majorité des personnes infectées.

Bien qu’ils n’aient pas à se mettre en quarantaine, aux contacts étroits d’un cas confirmé d’omicron Il leur sera recommandé pendant cette période de 10 jours de limiter leurs activités à l’essentiel, en réduisant au maximum leurs interactions sociales, et en suivant « scrupuleusement » des mesures préventives telles que l’utilisation de masques et une surveillance étroite de l’apparition éventuelle de symptômes compatibles.

Cet accord suppose une « révision » du critère qui était en vigueur jusqu’à présent, et elle survient dans le contexte actuel de forte incidence et de large circulation du variant omicron.

La décision est connue après la La communauté de Madrid a rendu public un protocole d’action en cas de test positif dans un test d’autodiagnostic qui comprenait la recommandation de que les contacts étroits vaccinés avec le régime complet n’ont pas été isolés – quelle que soit la variante – mais ils ont réduit les sorties à l’essentiel.

D’autre part, la Commission de la santé publique insiste sur l’importance d’accélérer la vaccinationn aussi bien pour les personnes non vaccinées de plus de 12 ans que pour les doses de rappel dans les groupes autorisés, notamment les plus vulnérables ; et la primo-vaccination chez les garçons et les filles de 5 à 11 ans.

Cependant, trois jours avant la veille de Noël et avec un taux de contagion fulgurant dans pratiquement toute l’Espagne, le ministère de la Santé n’a pas signalé pour le moment qu’un accord a été trouvé avec les communautés sur les mesures à mettre en œuvre pendant les célébrations des vacances de Noël, une question que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et les dirigeants régionaux devront aborder ce mercredi en Conférence des présidents.