Les contagions continuent leur escalade en plein Noël

25/12/2021

Le à 19:29 CET

.

Les communautés autonomes continuent de notifier pics maximum d’infections par coronavirus en pleine expansion de la variante omicron, avec Catalogne, Navarre et Galice en tête ce samedi dans un bilan de points positifs et qui, ensemble, totalisent plus de 22 000 nouveaux cas partout Espagne.

Après une semaine au cours de laquelle la plupart des territoires ont enregistré des records d’infections chaque jour, le décompte des nouveaux cas se poursuit en plein Noël, selon le fait que pendant les vacances, toutes les communautés ne déclarent pas de statistiques et que ceux qui n’ont pas de données complètes car le processus ralentit.

La forte escalade de la transmission en Espagne, avec des sommets quotidiens depuis le début de la pandémie, a commencé à se produire lundi, avec 49 823 cas, tandis que mardi ils sont passés à 60 041 et mercredi à 72 912, en attendant que la Santé compte le total hebdomadaire. avec des statistiques du jeudi au dimanche pour tous les territoires.

La Catalogne, la communauté qui a établi le restrictions plus strictes telles que le retour à couvre-feu, a signalé 17 051 nouveaux cas et une augmentation de l’incidence à 1 424 points (160 de plus qu’hier).

Il y a 1 344 personnes admises pour covid dans les hôpitaux catalans (hier il y en avait 1 359 et il y a un an 1 643), dont 376 dans les unités de soins intensifs, qui maintiennent la pression au-dessus de 30%.

Hier, les Centres de soins primaires (CAP) ont accueilli 41 523 visites, maintenant ainsi la pression sanitaire deux fois supérieure à celle de l’an dernier à la même date. Bien que ce chiffre ait été dépassé à d’autres occasions, comme le 12 juillet avec 47 992 patients.

Plusieurs personnes attendent pour réaliser une PCR au Cap Casc Antic à Barcelone. | .

Navarra a signalé que les cas ont doublé dans la communauté depuis lundi, après avoir enregistré un nouveau record de 2 003 le dernier jour.

En Galice, les positifs confirmés par test s’élèvent à 3 019, 511 de plus que la veille, tandis que l’Estrémadure n’a pas proposé de statistiques pour le dernier jour, mais les cumulés depuis le début de la semaine, de sorte que cette semaine, il atteigne le maximum de tous les pandémie, avec plus de 8 000 personnes infectées.

Aragon en a notifié 2.053 de plus, 382 de moins que la veille mais 844 de plus qu’une semaine auparavant, dont 77,4% sont asymptomatiques.

Aux Canaries, l’incidence au cours des quatorze derniers jours pour 100 000 habitants a dépassé le millier de cas pour la première fois depuis la déclaration de la pandémie – plus de 6 pour cent de la population a été infectée – et 2 287 infections supplémentaires ont été détectées.

Ceuta a confirmé qu’il dépasse les 1 000 cas d’incidence cumulée à 14 jours et qu’il ajoute 59 nouveaux positifs, avec 510 cas actifs.

La vaccination se poursuit au milieu de l’explosion des infections

Pendant ce temps, le 27 décembre un an après le début de la vaccination en Espagne, les citoyens continuent de se rendre à la vaccination à la dernière minute en pleine explosion de cas, depuis Santé souligne que les données soutiennent que le risque d’hospitalisation est réduit dans certains groupes d’âge à 15 fois moins avec un antidote et 18 moins la mort.

Depuis le 1er décembre, plus de 330 000 indécis ou réticents à l’antidote ont rejoint le processus de double dose. Calculés au 1er octobre, ils représentent plus d’un million de nouveaux vaccinés.

Dans Espagne il y a 37 832 328 citoyens -79,7% de la population totale- avec la double dose, tandis que Santé estime que les personnes qui ne terminent pas le schéma vaccinal ne représentent que 3,9%.

Chez les enfants de 5 à 11 ans, le taux de vaccination avec la première dose atteint déjà 20 % (plus de 700 000) depuis son ouverture le 15 décembre aux enfants.

Quant au calendrier d’inoculation des doses supplémentaires – qui a débuté en septembre auprès des groupes vulnérables – il se poursuit à un rythme soutenu et s’est intensifié ces dernières semaines, incorporant également des citoyens de 40 à 59 ans.

Ont déjà été crevés plus de 12 millions de sérums supplémentaires -supplémentaire ou de rappel-, de sorte que 85,9% des plus de 70 ans en sont atteints, ainsi que 67,5% des sexagénaires et 57,1% des vaccinés avec l’unidose Jannsen, pour cela une piqûre supplémentaire d’un un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) est prescrit.

19,7 % des citoyens de 50 à 59 ans ont déjà la piqûre de renfort supplémentaire, ainsi que 12,6 % des personnes de 40 à 49 ans.