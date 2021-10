Les contraintes d’approvisionnement ont coûté 6 milliards de dollars à Apple au quatrième trimestre 2021

Les revenus d’Apple pour le quatrième trimestre fiscal 2021 ont été inférieurs aux attentes, ce qui, selon le PDG d’Apple, Tim Cook, était dû à des contraintes d’approvisionnement sur les iPhones, iPads et Mac.



Dans une interview avec CNBC, Cook a déclaré que les problèmes d’approvisionnement avaient coûté à Apple environ 6 milliards de dollars.

« Nous avons eu une très bonne performance malgré des contraintes d’approvisionnement plus importantes que prévu, que nous estimons à environ 6 milliards de dollars », a déclaré Cook à Josh Lipton de CNBC. « Les contraintes d’approvisionnement ont été motivées par les pénuries de puces à l’échelle de l’industrie dont on a beaucoup parlé, et les perturbations de la fabrication liées au COVID en Asie du Sud-Est. »

Au cours des derniers mois de l’année, Apple a connu de longs délais de livraison sur plusieurs produits, y compris les Mac et les iPad. Avec le lancement de l’iPhone 13, les modèles disponibles se sont vendus rapidement et Apple n’a pas été en mesure de répondre à la demande, et il en va de même pour l’Apple Watch Series 7.

À l’avenir, Cook a déclaré qu’il s’attend à une « solide croissance des revenus d’une année sur l’autre » au cours du trimestre de décembre, mais Apple continuera à faire face à des problèmes d’approvisionnement. Les problèmes de fabrication liés au COVID se sont « considérablement améliorés », mais Cook dit que les pénuries de puces « se prolongent ». Selon Cook, les puces les plus anciennes sont celles qui sont rares plutôt que les nouvelles puces des séries A et M utilisées dans les nouveaux appareils Apple.

Cook a déclaré qu’Apple achète principalement des nœuds de pointe et n’a pas de problèmes avec ceux-ci, mais sur les codes hérités, il y a la concurrence de nombreuses entreprises différentes sur l’approvisionnement. Il a dit qu’il ne savait pas quand l’offre s’améliorerait car il est difficile de prévoir quand les choses s’équilibreront. L’équipe opérationnelle d’Apple s’efforce de réduire les liens cycliques et d’améliorer les rendements pour remédier à la situation.

Lors de l’appel aux résultats trimestriels, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a confirmé que l’impact des contraintes d’approvisionnement sera plus important au cours du trimestre de décembre. Les ventes d’iPad chuteront d’année en année en raison des contraintes d’approvisionnement, mais Apple s’attend à ce que les revenus de toutes les autres catégories augmentent.