Les contraintes financières ont fait d’Achraf Hakimi et Lucas Vazquez des objectifs de transfert difficiles pour le Bayern Munich

04/07/21 à 12:39 CEST Luis Enrique a déclaré que n’importe lequel des 24 convoqués pour cette Eurocup pourrait être titulaire. Et les joueurs l’ont pris au pied de la lettre. C’est pourquoi tout le monde est branché, surtout maintenant en sachant qu’ils ne sont plus qu’à deux matchs de pouvoir soulever le trophée. Oyarzabal a […] More