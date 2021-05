Les contrastes saisissants de la boxe

Par Mauricio Sulaimán / Fils de José Sulaimán / Président du WBC

Les boxeurs qui participeront aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 + 1 sont annoncés et, dans de nombreux cas, la participation de boxeurs la plus faible de l’histoire de ces pays est constatée. Par exemple, les États-Unis n’ont obtenu que six billets pour être présents dans notre sport: quatre femmes et deux hommes.

Après l’annulation de diverses compétitions qui seraient les tours de qualification, afin d’obtenir leur laissez-passer pour concourir aux JO, le comité en charge a décidé d’accorder les billets en fonction des classements établis depuis longtemps …

Les perspectives pour le Mexique sont désastreuses, car jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons que la représentation d’un seul combattant: Esmeralda Falcón Reyes, dans la catégorie des 60 kg.

La boxe amateur traverse la pire crise de l’histoire de ce sport à travers le monde, et ce n’est pas la pandémie qui l’a provoquée, mais la mauvaise gestion de la fédération internationale en charge de diriger cette discipline, dans le secteur amateur, dans le monde entier, avec l’approbation du Comité International Olympique.

L’AIBA a changé de présidence et avec l’entrée du Dr Wu, tout a changé. Cet organisme a entamé un processus de recherche de contrôle de la boxe mondiale, y compris le domaine professionnel; L’athlète et le sport lui-même ont cessé de compter, l’argent, les affaires et les affaires commerciales étant ce qui comptait. Ils ont commencé une ligue de boxe professionnelle, signant les combattants participants, étant des managers, des promoteurs et le corps, dans un manque très grave de tout ce que représente l’Olympisme et c’est aussi un conflit d’intérêts inacceptable dans la boxe.

Il y a eu aussi des scandales très regrettables avec la performance des juges et des arbitres, laissant la boxe avec une image terrible et une fragilité devant le CIO.

Aujourd’hui, l’AIBA n’est pas reconnue par le CIO et la discipline de la boxe est en charge d’un comité spécial, nommé par l’instance olympique elle-même. L’avenir de notre sport est très préoccupant en termes d’administration et de permanence aux Jeux Olympiques.

Alors que cela se passe chez l’amateur, la boxe professionnelle traverse un âge d’or. L’année a commencé par un grand combat, lorsque le 2 janvier, Ryan García est sorti de la toile pour assommer Luke Campbell, et à partir de là, il y a eu de grands combats qui ont gardé les émotions des fans semaine après semaine.

Samedi, il y avait un grand combat d’action constante, et Brandon Figueroa a assommé le jusqu’alors invaincu et monarque en deux divisions, Luis Nery, se proclamant ainsi champion du monde WBC en super poids coq.



Le calendrier des événements à venir est merveilleux et il y a une grande anticipation pour les combats qui sont sur le point de se produire.

Grands combats qui ont eu lieu en 2021:

Ryan Garcia, KO à 7 ans de Luke Campbell; WBC argent clair.

Óscar Valdez, KO en 10 à Miguel Berchelt; Super plume WBC.

Gallo Estrada, décision partagée à Román González; Super mouche WBC.

Katie Taylor, décision unanime à Natasha Jonas; championnat unifié léger.

Andy Ruiz, décision unanime à Cristóbal Arreola; sans titre.

Canelo Álvarez, KO dans 8 de Billy Joe Saunders; WBC-WBO-WBA super milieu.

Brandon Figueroa, KO à 8 à Luis Nery; Super poids coq WBC-WBA.

Matchs épiques à venir au calendrier:

José Carlos Ramírez c. Josh Taylor (WBC-WBO-IBF-WBA super léger), le 22 mai, à Las Vegas.



Devin Haney c. Jorge Linares (poids léger WBC), le 29 mai à Las Vegas.



Nordine Oubaali c. Nonito Donaire (poids coq WBC), le 29 mai à Los Angeles.



Jermall Charlo contre Juan Macías (milieu WBC), le 19 juin, à Houston.



Teofimo López contre George Kambosos (poids léger WBC), le 19 juin à Miami.



Jermell Charlo contre Brian Castaño (super poids welter WBC-WBO-IBF), le 17 juillet.

On espère également que le grand combat entre le champion du monde des poids lourds WBC Tyson Fury et le monarque WBO-IBF-WBA Anthony Joshua aura enfin lieu.

TU SAVAIS QUE…?

Les combats entre célébrités sont d’autres grandes attractions qui génèrent des millions de nouveaux fans pour la boxe, et l’exposition entre Floyd Mayweather et Logan Paul devrait générer des chiffres astronomiques, lorsqu’ils entreront sur le ring le 6 juin à Miami.

Chávez fera une exposition avec le fils de Macho Camacho, Érik Morales la fera avec Barrera et Juan Manuel Márquez avec Miguel Cotto, dans différents lieux, suscitant l’intérêt de la boxe mondiale.

L’anecdote d’aujourd’hui

Don José a toujours été intéressé par la boxe amateur et, bien sûr, était en contact avec des combattants qui représentaient le Mexique bien avant d’être président du WBC. Il a même voyagé pour les voir en action à certains Jeux Olympiques, lorsque ses occupations le permettaient.

Le premier de ces garçons qui avait une approche très amicale était avec l’idole Raúl Ratón Macías, qui représentait le Mexique à Helsinki, en Finlande, où il a été dépouillé d’un triomphe clair lorsqu’il a affronté le Russe Gennady Garbuzov, en 1952, représentant notre poids coq. sport. Sa coutume était de renvoyer l’équipe personnellement et de leur souhaiter du succès. J’apprécie vos commentaires à contact@wbcboxing.com