Les contrats à terme américains gagnent alors que les traders réfléchissent à l’impact d’omicron sur la reprise économique mondiale

Les contrats à terme sur actions américaines ont gagné avec le pétrole alors que les traders réfléchissent à l’impact de la variante omicron sur la reprise économique mondiale.

La devise néo-zélandaise s’est appréciée par rapport au dollar dans des échanges réduits pendant les vacances, les principaux marchés tels que l’Australie, le Japon et la Chine étant fermés. Il n’y a pas d’échange au comptant de bons du Trésor en Asie. Les actions asiatiques ont été mélangées avec des actions en hausse en Corée du Sud tout en plongeant à Hong Kong.

« Les sentiments des commerçants pourraient tenter de profiter du rallye du Père Noël pour donner un départ positif pour le premier jour de bourse en 2022 », a déclaré Jun Rong Yeap, stratège de marché chez IG Asia. « Bien que la propagation croissante d’Omicron puisse justifier une approche prudente de la réouverture, certaines attentes peuvent être que l’amélioration des vaccinations aidera à limiter l’impact économique éventuel. »

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,4% à 9 h 53 à Hong Kong. Les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont gagné 0,5% L’indice Kospi de la Corée du Sud a progressé jusqu’à 1,1%.

Devises

Le yen japonais a perdu 0,2% à 115,25L’indice Bloomberg Dollar Spot a gagné 0,1%L’euro a perdu 0,1% à 1,1356

Marchandises

Le brut West Texas Intermediate était à 75,57 $ le baril, en hausse de 0,5% L’or a peu changé à 1 828,06 $ l’once

