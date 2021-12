Les contrats à terme américains sont stables alors que la décision de la Fed se profile

La Fed s’apprête à dévoiler une réduction plus rapide des achats d’obligations, ouvrant la voie aux premières hausses de taux d’intérêt depuis 2018, alors qu’elle s’efforce de contenir l’inflation la plus élevée depuis près de 40 ans.

Bloomberg : les contrats à terme américains se sont stabilisés alors que les traders se préparaient à ce que la Réserve fédérale accélère la suppression des mesures de relance monétaire. Les rendements du Trésor et le dollar ont peu changé.

Les contrats sur l’indice Nasdaq 100 ont chuté, tandis que le S&P 500 a peu changé. Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont reculé dans les échanges avant commercialisation après que l’administration Biden aurait envisagé des sanctions plus sévères.

L’indice Stoxx 600 de l’Europe a gagné après cinq jours de pertes, tandis que la jauge des actions Asie-Pacifique de MSCI Inc. a baissé pour une quatrième session, car une série de données chinoises suggéraient un ralentissement de la croissance dans un contexte d’aggravation de l’effondrement du marché immobilier et de perturbations de Covid.

Les traders attendent une vague de décisions de la banque centrale pour clarifier le calendrier d’un retrait, la décision de la Fed devant être rendue plus tard mercredi, suivie de la Banque d’Angleterre et de la Banque centrale européenne jeudi. La Fed s’apprête à dévoiler une réduction plus rapide des achats d’obligations, ouvrant la voie aux premières hausses de taux d’intérêt depuis 2018, alors qu’elle s’efforce de contenir l’inflation la plus élevée depuis près de 40 ans.

Le mélange de pressions intenses sur les prix – l’inflation des prix à la production aux États-Unis a atteint un record de près de 10 %, tandis que l’inflation au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau en plus d’une décennie – la diminution du soutien de la banque centrale et l’incertitude économique autour de la variante du virus omicron testent les marchés.

La livre sterling s’est redressée et les marchés monétaires ont stimulé les paris sur les hausses de taux de la BOE après que les données aient montré que l’inflation britannique avait dépassé les 5% en novembre. Avec de nouvelles restrictions gouvernementales ajoutant à l’incertitude économique, les investisseurs et les économistes s’attendent toujours à ce que le comité de politique monétaire retarde toute décision jusqu’en février.

Pendant ce temps, les nouvelles projections de la BCE montrent une inflation inférieure à l’objectif de 2% en 2023 et 2024, selon des responsables proches du dossier, donnant à la présidente Christine Lagarde des munitions pour s’opposer à une augmentation rapide des taux d’intérêt.

« Même si d’autres banques centrales optent pour une communication moins belliciste cette semaine, le virage belliciste de la Fed aujourd’hui permettra à ses pairs de suivre plus facilement », ont écrit les analystes d’ING Groep NV dirigés par Padhraic Garvey dans une note aux investisseurs. « La tendance est résolument à des taux plus élevés au niveau mondial. »

Le pétrole a chuté pour un troisième jour alors que de nouvelles restrictions ont été imposées pour contrer la propagation de l’omicron, tandis que les perspectives de la demande en Chine s’assombrissent et que l’Agence internationale de l’énergie a déclaré que le marché mondial était déjà revenu à un excédent. Le gaz naturel européen a gagné mercredi, mais il y a des signes que le rallye qui a fait grimper les prix de 23% cette semaine commence à ralentir.

Les tensions géopolitiques continuent également de bouillonner. Les principales nations de l’Union européenne résistent à une poussée pour élaborer rapidement des sanctions spécifiques et d’autres punitions à imposer à la Russie si elle envahit l’Ukraine, même si le Kremlin ne montre aucun signe de reculer une accumulation massive de troupes près de son voisin.

Parmi les déménageurs individuels en Europe, les actions de DCC Technology ont augmenté de 6,5 % après que la société a finalisé l’acquisition d’Almo Corporation. Les actions de Cineworld Group Plc ont plongé après qu’un tribunal canadien l’a condamnée à payer 1,24 milliard de dollars canadiens (965 millions de dollars) de dommages et intérêts à la société canadienne Cineplex Inc., après que la chaîne britannique se soit retirée d’une prise de contrôle en raison de l’épidémie de coronavirus.

Sur le front du virus, la variante omicron sera probablement dominante en Europe d’ici la mi-janvier, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au Parlement européen, ajoutant que le nombre de cas semble doubler tous les deux ou trois jours.

Les premiers résultats du laboratoire ont montré que le vaccin fabriqué par Sinovac Biotech Ltd., l’un des plus utilisés au monde, ne fournit pas suffisamment d’anticorps en deux doses pour neutraliser l’omicron et des rappels seront probablement nécessaires pour améliorer la protection.

Pendant ce temps, un projet de loi visant à relever le plafond de la dette américaine de 2 500 milliards de dollars a été soumis au président Joe Biden pour sa signature après avoir été approuvé par les législateurs.

Voici quelques événements clés de cette semaine :

La Chine publie mercredi la production industrielle de novembre et les données sur les ventes au détail.

Décision de taux de la Fed, mercredi.

Stocks des entreprises américaines, ventes au détail, fabrication impériale, mercredi.

Décision sur les taux de la BOE, jeudi.

Décision de taux de la BCE, jeudi.

Mises en chantier aux Etats-Unis, inscriptions initiales au chômage, production industrielle, jeudi.

Décision de politique monétaire de la BOJ, vendredi.

Rééquilibrage trimestriel des indices S&P Dow Jones effectif après la clôture des marchés, vendredi.

Journée de « quadruple sorcière » sur le marché américain, lorsque les options et les contrats à terme sur indices et actions expirent, vendredi.

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé à 7 h 15, heure de New York

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,1%

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont peu changé

Le Stoxx Europe 600 progresse de 0,4%

L’indice MSCI Monde a baissé de 0,7%

Devises

L’indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé

L’euro a augmenté de 0,1% à 1,1271 $

La livre sterling a augmenté de 0,2% à 1,3257 $

Le yen japonais a peu varié à 113,81 pour un dollar

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a peu varié à 1,45%

Le taux allemand à 10 ans a progressé de deux points de base à -0,35%

Le rendement britannique à 10 ans a progressé de quatre points de base à 0,76%

Marchandises

Le brut West Texas Intermediate a chuté de 1,2% à 69,87 $ le baril

Les contrats à terme sur l’or ont peu changé

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.