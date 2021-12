Les contrats à terme Bitcoin CME glissent dans le « recul » alors que le sentiment baissier s’empare du marché

Les contrats à terme sur Bitcoin cotés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) sont tombés dans le « détournement », une condition de marché qui représente une baisse de l’appétit institutionnel pour la crypto-monnaie.

Les données suivies par Skew montrent que le déport représenté par des contrats à terme à des prix inférieurs aux prix au comptant est apparu lundi, le contrat d’un mois glissant à une remise annualisée de près de 14%, la plus forte depuis au moins la mi-2020. Les contrats à terme sur bitcoin de trois mois a glissé à une décote de 3%, la crypto-monnaie ayant chuté de plus de 6% à 45 700 $. Les investisseurs institutionnels préfèrent utiliser des contrats à terme CME réglementés pour s’exposer au bitcoin. Le fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin de ProShares et l’ETF de Valkyrie Investments lancé en octobre investissent également dans des contrats à terme cotés en bourse. . À l’époque, les contrats à terme ont chuté, le bitcoin s’effondrant de 58 000 $ à 30 000 $. Le recul est peut-être le signe d’un sentiment baissier découlant des nouvelles inquiétudes liées au coronavirus et du resserrement imminent de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En outre, les acteurs du marché pourraient réduire leur exposition avant la fin de l’année. Les contrats livrés physiquement, comme les contrats à terme sur le pétrole ou la poitrine de porc, sont déportés lorsqu’il existe une incitation à posséder du matériel physique au plus tôt, disons, pour maintenir le processus de production. Cela pousse le prix au comptant plus haut que le prix à terme. Les contrats à terme Bitcoin CME sont réglés en espèces – il n’y a pas de transfert réel de pièces à la date de règlement. En outre, le bitcoin est toujours principalement considéré comme un actif spéculatif plutôt que comme une marchandise physique comme l’huile ou la poitrine de porc.