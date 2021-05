Les contrats à terme plongent avant les données hebdomadaires sur les demandes de chômage

Les gens sont vus sur Wall Street à l’extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York City, États-Unis

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont baissé jeudi alors que les investisseurs se sont tournés vers les données hebdomadaires sur les demandes de chômage, craignant que les signes d’une amélioration de l’économie conduisent la Réserve fédérale à commencer à réduire sa politique monétaire accommodante.

Les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation et un éventuel resserrement de la politique ont pesé sur les principaux indices de Wall Street en mai, l’indice de référence S&P 500 (.SPX) étant sur la bonne voie pour son plus petit gain mensuel en quatre.

Ces inquiétudes, cependant, se sont atténuées cette semaine, car un certain nombre de responsables de la Fed ont déclaré que la banque centrale maintiendrait sa position accommodante, alors même qu’ils reconnaissaient qu’ils étaient plus près de débattre du maintien du soutien.

Les investisseurs se concentreront jeudi sur le rapport hebdomadaire sur les demandes de chômage du ministère du Travail, considéré comme l’indicateur le plus opportun de la santé économique.

Le nombre d’Américains qui déposent de nouvelles demandes de prestations de chômage est probablement resté en dessous de 500 000 pour une troisième semaine consécutive, selon le rapport attendu à 8h30 HE (12h30 GMT).

Un rapport distinct devrait confirmer que l’économie américaine s’est accélérée à son rythme le plus rapide en près de quatre décennies au premier trimestre.

Les investisseurs rechercheront ensuite le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) attendu vendredi car il s’agit de la mesure d’inflation préférée de la banque centrale pour son objectif à long terme de 2%.

À 6 h 37 HE, les e-minis de Dow étaient en baisse de 12 points, ou 0,04%, et les e-minis de S&P 500, de 8,75 points, ou 0,21%.

Les e-minis Nasdaq 100 ont reculé de 55,5 points, soit 0,41%, les poids lourds Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Tesla Inc (TSLA.O) glissant entre 0,2% et 0,7%.

Dans l’actualité des entreprises minces, le raffineur spécialisé Vertex Energy (VTNR.O) a presque doublé de valeur après avoir annoncé qu’il était sur le point d’acheter la raffinerie Royal Dutch Shell (RDSa.L) à Mobile, en Alabama, pour 75 millions de dollars plus le coût des stocks d’hydrocarbures.

Nvidia Corp (NVDA.O) prévoit des revenus du deuxième trimestre supérieurs aux estimations des analystes, mais les actions ont chuté de 0,3% car la société ne pouvait pas dire avec certitude dans quelle mesure la récente augmentation de ses revenus était due à la volatilité du marché de l’extraction de crypto-monnaie.