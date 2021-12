Les contrats à terme sur actions américaines se redressent alors que les commerçants prennent dans leur foulée la remarque de Powell « Il est temps de retirer le mot transitoire »

L’acte de la Fed américaine de réduire son impression monétaire et d’acheter moins d’obligations est appelé tapering.

Les contrats à terme sur indices boursiers américains montrent de la vigueur et se négociaient à la hausse après les récents commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur l’inflation et l’impact économique potentiel de la souche du virus omicron. Le DJIA Futures, le Nasdaq Composite Futures et le S&P 500 Futures se négociaient en hausse de près de 0,91 %, 1,19 % et 1,33 %, respectivement.

Hier, alors même que les principaux indices baissaient, l’action Apple a fait preuve de résilience et a clôturé à près de 3,1%.

Deux développements clés faisaient partie de la déclaration de Powell au Congrès américain – Premièrement, les décideurs discuteront de l’opportunité de conclure le programme de réduction quelques mois plus tôt et deuxièmement, du rythme des hausses imminentes des taux d’intérêt.

Fait intéressant, Powell, qui s’en tenait au fait que la flambée pandémique de l’inflation était en grande partie due à des forces transitoires, a finalement déclaré que c’était probablement le bon moment pour retirer le mot «inflation transitoire». Selon Madhavi Arora, économiste en chef, Emkay Global Financial Services, « Powell indique de conclure tôt le programme d’assouplissement quantitatif qui doit être discuté lors de la réunion de décembre et mentionne également qu’il est « temps de retirer le mot transitoire ».

« Les marchés prévoient actuellement au moins deux hausses d’un quart de point de pourcentage en 2022 et une légère possibilité d’un tiers d’ici décembre, tandis que les projections de la Fed de sept indiquaient des hausses moins agressives. Ces projections seront également mises à jour en décembre.

Selon Brickwork Ratings, « si la Fed poursuit le rythme de réduction annoncé, elle devrait arrêter son programme d’achat d’obligations d’ici la mi-2022. Cela signifie que la Fed peut opter pour une réduction de la taille de son bilan et supprimer progressivement le stimulus monétaire dans la dernière partie de 2022. De plus, la possibilité d’une hausse du taux des fonds fédéraux en 2022 est renforcée, ce qui a été réduit à des niveaux proches de zéro (0-0,25 %), de 1,5 à 1,75 % depuis le 15 mars 2020.

L’impact économique de la variante Omicron est encore inconnu et le marché boursier pourrait continuer à connaître de la volatilité dans les semaines à venir. En tant qu’investisseur, toute correction ou baisse des prix des actions de qualité peut être utilisée comme une opportunité de construire un portefeuille à long terme.

