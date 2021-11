Les contrats à terme sur actions augmentent après la vente massive de vendredi, les investisseurs surveillent la variante omicron Covid

Un trader sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE), le jeudi 18 novembre 2021.

Michael Nagle | Bloomberg | .

Les contrats à terme sur actions ont augmenté dans les échanges de nuit dimanche après la vente massive de vendredi alors que les investisseurs surveillent les derniers développements liés à la variante Covid omicron.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont gagné environ 165 points, soit 0,5%. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,7% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,8%.

Les actions sortent d’une session écourtée vendredi au cours de laquelle le Dow a affiché sa pire journée depuis octobre 2020. Le Dow a perdu 905 points, soit 2,5%. Le S&P 500 a chuté de 2,3% et le Nasdaq Composite a glissé de 2,2%. Les trois principaux indices étaient négatifs pour la semaine.

« La pandémie et les variantes COVID restent l’un des plus grands risques pour les marchés, et sont susceptibles de continuer à injecter de la volatilité au cours des prochaines années. Il est difficile de dire à ce stade à quel point cette dernière variante sera durable ou impactante pour les marchés, » Keith Lerner, co-directeur des investissements chez Truist Advisory Services, a déclaré vendredi dans une note.

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié vendredi la souche omicron de « variante préoccupante ». Alors que les scientifiques continuent de rechercher la variante, le grand nombre de mutations d’omicron a sonné l’alarme. Selon l’OMS, les preuves préliminaires suggèrent que la souche présente un risque accru de réinfection.

La variante a été signalée pour la première fois à l’OMS en Afrique du Sud et a été trouvée au Royaume-Uni, en Israël, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Australie et à Hong Kong, mais pas encore aux États-Unis. restreindre les voyages en provenance d’Afrique australe.

Les fabricants de vaccins ont annoncé des mesures pour enquêter sur l’omicron avec des tests déjà en cours. Bien qu’il reste à voir comment omicron réagit aux vaccins actuels ou si de nouvelles formulations sont nécessaires, le médecin-chef de Moderna, Paul Burton, a déclaré dimanche que le fabricant de vaccins pourrait déployer un vaccin reformulé contre la variante omicron au début de l’année prochaine.

En plus des développements de Covid, les investisseurs anticipent également les données économiques clés publiées cette semaine.

Le rapport sur l’emploi de novembre de vendredi devrait montrer une croissance solide de l’emploi. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que 581 000 emplois soient créés en novembre.

L’enquête sur la fabrication de l’Institute of Supply Management est publiée mercredi et les économistes s’attendent également à des résultats solides.