Les contrats à terme sur actions augmentent dans les échanges au jour le jour après que le marché a terminé une semaine folle dans le vert

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, aux États-Unis, le lundi 23 août 2021.

Michael Nagle | Bloomberg | .

Les contrats à terme sur actions ont grimpé dimanche dans les échanges du jour au lendemain alors que les investisseurs se préparaient à la dernière semaine d’un mois de septembre volatil.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 80 points. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont peu changé.

Wall Street vient de connaître une semaine de montagnes russes au milieu d’une multitude d’inquiétudes allant de la crise de la dette du géant chinois de l’immobilier Evergrande au signal de la Réserve fédérale sur le recul des mesures de relance monétaire et à la répression de Pékin contre les crypto-monnaies. Pourtant, les principales moyennes ont réussi à effacer les pertes importantes plus tôt dans la semaine et à réaliser de petits gains.

Le blue chips Dow a terminé la semaine en hausse de 0,6%, brisant une séquence de trois semaines de défaites consécutives. Le S&P 500 a augmenté de 0,5% sur la semaine, tandis que le Nasdaq Composite, riche en technologie, a légèrement augmenté de 0,02% la semaine dernière.

“Les marchés boursiers continuent de refléter un bras de fer entre les taureaux et les baissiers”, a déclaré Mark Hackett, responsable de la recherche en investissement chez Nationwide, dans une note. “La reprise du marché a indiqué que la mentalité d’achat à la baisse persiste.”

Jusqu’à présent, septembre est à la hauteur de sa réputation de volatilité et de faiblesse, car les principales moyennes ont toutes enregistré des pertes modestes. Le S&P 500 est en baisse de 1,5%, en passe d’afficher son premier mois négatif depuis janvier. L’indice de référence général des actions est à environ 2% de son record du 2 septembre. Le Dow Jones est en baisse de 1,6% pour le mois, tandis que le Nasdaq est en baisse de 1,4%.

“Nous continuons à faire preuve de prudence à court terme, d’autant plus que nous entrons dans la période la plus faible de l’année (fin septembre – mi-octobre)”, a déclaré Larry Adam, CIO chez Raymond James, dans une note. “Cependant, étant donné la croissance économique robuste et continue, notre parti pris est de maintenir l’exposition aux actions existantes ou d’ajouter de manière opportuniste en cas de faiblesse.”

Les investisseurs surveillent les progrès à Washington alors que les législateurs tentent d’empêcher un arrêt du gouvernement, un défaut de paiement sur la dette américaine et l’effondrement possible du vaste programme économique du président Joe Biden.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche qu’elle s’attend à ce que le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures soit adopté cette semaine, mais que le vote sur la législation pourrait être repoussé par rapport à son calendrier initial de lundi.

Le Congrès doit adopter un nouveau budget d’ici la fin septembre pour éviter une fermeture, et les législateurs doivent également trouver un moyen d’augmenter ou de suspendre le plafond de la dette en octobre avant que les États-Unis ne fassent défaut sur leur dette pour la première fois.

Ailleurs, le bitcoin a rebondi d’environ 2% à 43 454 $ après avoir chuté de 5% vendredi. La vente est intervenue après que la banque centrale de Chine a déclaré illégales toutes les activités liées à la crypto-monnaie.