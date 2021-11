Les contrats à terme sur actions augmentent légèrement alors que le marché entre dans la semaine des vacances raccourcie

Un trader lors de l’offre publique initiale (IPO) de Sweetgreen devant le New York Stock Exchange (NYSE) à New York, le jeudi 18 novembre 2021.

Les contrats à terme sur actions ont légèrement augmenté dans les échanges de nuit dimanche avant la semaine de vacances raccourcie, une période historiquement forte pour Wall Street.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont gagné 55 points. Les contrats à terme S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2%.

Les marchés américains seront fermés jeudi le jour de Thanksgiving. Le marché boursier ferme tôt à 13 h HE le vendredi.

Les actions ont l’habitude d’afficher des gains au cours de la semaine de Thanksgiving, ce qui pourrait potentiellement préparer le terrain pour un rallye du Père Noël en fin d’année.

Depuis 1950, les cinq derniers jours de bourse de novembre ont été traditionnellement positifs, selon Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA. Pendant ce temps, il y a deux tiers de chances que le marché soit en hausse la veille du jour de Thanksgiving et 57% de chances le lendemain des vacances, a déclaré le stratège.

L’un des grands événements du marché cette semaine sera la nomination du président Joe Biden pour le prochain chef de la Réserve fédérale.

Biden devrait annoncer son choix dans les prochains jours, le président actuel Jerome Powell et le gouverneur Lael Brainard étant considérés comme les candidats les plus probables. Beaucoup s’attendent à une banque centrale plus accommodante si Brainard l’emporte, ce qui signifie qu’il faudrait plus de temps pour resserrer les politiques, notamment en augmentant les taux d’intérêt.

« Je pense que la semaine raccourcie sera probablement le principal moteur de l’action du marché », a déclaré Jeff Schulze, stratège en investissement de ClearBridge Investments. « Si Brainard est nommé président de la Fed, ce ne serait pas une surprise pour moi de voir une certaine volatilité à court terme. Habituellement, le marché teste une chaise de la Fed. »

Le S&P 500 a connu une semaine gagnante, en hausse de 0,3%, grâce à une multitude de rapports sur les bénéfices stellaires des grands détaillants et à de solides données sur le commerce de détail aux États-Unis. Le Nasdaq Composite, riche en technologie, a bondi de 1,2% la semaine dernière. Le Dow Jones de premier ordre a toutefois chuté de 1,3% au cours de la période.

Depuis le début du mois, le S&P 500 est en hausse de 2%, en passe d’afficher son deuxième mois positif consécutif. L’indice de référence actions a gagné plus de 25 % en 2021.

—Patti Domm de CNBC a contribué au reportage.