Les contrats à terme sur actions augmentent légèrement après que le S&P 500 ait atteint sa meilleure semaine depuis février à un niveau record

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 08 décembre 2021 à New York.

Spencer Platt | .

Les contrats à terme sur actions ont légèrement augmenté dans les échanges du jour au lendemain dimanche après que le S&P 500 a enregistré sa meilleure semaine depuis février à une nouvelle clôture record, rebondissant après une vente massive déclenchée par les craintes de la variante du coronavirus omicron.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average se sont échangés 90 points de plus. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,3%.

L’action du jour au lendemain a suivi une semaine forte à Wall Street alors que les investisseurs ont ignoré une lecture d’inflation chaude. Le blue chips Dow a gagné 4% la semaine dernière, brisant une séquence de quatre semaines de défaites avec sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont bondi respectivement de 3,8% et 3,6% la semaine dernière, affichant tous deux leur meilleure performance hebdomadaire depuis début février.

Les investisseurs ont digéré un bond dans les données d’inflation globale, qui s’élevaient à 6,8% en novembre d’une année sur l’autre pour la plus forte augmentation depuis 1982. L’impression était légèrement supérieure à l’estimation de 6,7% du Dow Jones.

« Le fait est que l’inflation devrait rester à la hausse pendant un certain temps et que les risques d’inflation persistante subsistent, même si nous pensons que la disparition des effets de base et l’assouplissement des contraintes de la chaîne d’approvisionnement d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine devrait ramener lentement l’inflation à des niveaux plus confortables », a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements de BlackRock pour les titres à revenu fixe mondiaux, dans une note.

La lecture clé de l’inflation est intervenue avant la réunion politique de deux jours de la Réserve fédérale cette semaine, au cours de laquelle les décideurs devraient discuter de l’accélération de la fin de son programme d’achat d’obligations.

Sélections d’actions et tendances d’investissement de CNBC Pro :

Le président de la Fed, Jerome Powell, ainsi qu’un défilé d’orateurs de la Fed, ont tous récemment suggéré que la banque centrale pourrait mettre fin au programme d’achat d’obligations mensuel de 120 milliards de dollars plus tôt que le calendrier actuel de juin 2022.

« Nous pensons que la forte croissance économique, la reprise du marché du travail et l’inflation élevée ont clairement poussé la Fed à se concentrer de plus en plus sur un changement de politique et en particulier sur la fin de l’assouplissement quantitatif », a déclaré Rieder.

Les actions ont rebondi la semaine dernière alors que les investisseurs parient que l’inquiétude initiale concernant la souche Covid est exagérée. Beaucoup ont également été réconfortés par les nouvelles de Pfizer et BioNTech selon lesquelles une étude a révélé que trois doses de leur vaccin offrent un niveau élevé de protection contre la variante.

Dimanche, les États-Unis approchaient les 800 000 décès liés au coronavirus. La nouvelle variante a poussé certains responsables gouvernementaux à rétablir les restrictions sanitaires pour ralentir la propagation.