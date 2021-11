Les contrats à terme sur actions sont stables avant le premier jour de bourse de novembre

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 27 octobre 2021.

Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement augmenté dans les échanges du jour au lendemain dimanche alors que les investisseurs se préparaient pour le premier échange de novembre.

Les acteurs du marché se préparent pour une autre semaine de bénéfices des entreprises, une réunion clé de la Réserve fédérale mercredi et le rapport sur l’emploi d’octobre.

Les contrats à terme sur Dow ont augmenté de 80 points. Les contrats à terme S&P 500 ont gagné 0,25% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,25%.

Les actions ont clôturé le mois d’octobre vendredi et les trois principales moyennes ont clôturé à des niveaux record. Le S&P 500 et le Nasdaq ont remporté leurs meilleurs mois depuis novembre 2020.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 5,8 % en octobre. Le S&P 500 a progressé de 6,9% le mois dernier et le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a augmenté de 7,3% en octobre. Le mois a marqué un rebond par rapport à septembre, où les principaux indices avaient baissé.

La saison des bénéfices des entreprises a dominé le mois d’octobre dans un contexte de bénéfices solides, malgré les préoccupations liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale. Environ la moitié des sociétés du S&P 500 ont publié des résultats trimestriels et plus de 80% d’entre elles ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes de Wall Street, selon Refinitiv.

Alors que la saison des résultats se poursuit cette semaine, les investisseurs surveilleront également la réunion de deux jours de la Réserve fédérale mardi et mercredi. La banque centrale devrait largement annoncer qu’elle commencera à dénouer ses 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations et mettra fin entièrement au programme d’ici le milieu de l’année prochaine.

Les investisseurs seront également attentifs aux commentaires de la Fed sur la hausse des prix alors que l’inflation atteint son plus haut niveau depuis 30 ans.

« La Fed fait partie d’un mouvement mondial visant à supprimer les accommodements, et le marché va juste au-delà de cela », a déclaré Peter Boockvar, directeur informatique de Bleakley Advisory Group. « D’une certaine manière, le marché boursier joue un jeu de poulet, avec ce mouvement d’inflation et de taux d’intérêt et la réponse des banques centrales. »

L’autre grand événement de la semaine sera le rapport d’octobre sur l’emploi d’octobre vendredi, qui pourrait montrer une certaine amélioration de l’embauche, alors que les nouveaux cas de Covid-19 continuaient de baisser.

« La variation de la masse salariale non agricole devrait être de 450 000 robustes, ce qui devrait à nouveau faire baisser le taux de chômage », a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements pour Leuthold Group. « La clé du rapport sera de savoir dans quelle mesure l’inflation des salaires augmente et si le taux de participation au marché du travail reprend enfin après que tant de personnes ont récemment bénéficié d’allocations de chômage prolongées. »

—Patti Domm de CNBC a contribué à ce rapport.