Les contrats à terme sur actions s’ouvrent à la hausse, récupérant certaines pertes

Les contrats à terme sur actions ont augmenté mercredi soir pour se stabiliser après avoir chuté plus tôt, les investisseurs évaluant les derniers titres sur la variante Omicron et réfléchissant aux inquiétudes persistantes concernant l’inflation.

Les contrats sur chacun des indices S&P 500, Dow et Nasdaq se sont échangés à la hausse au début de la session de nuit. Les trois principaux indices ont glissé au cours de la journée de négociation ordinaire, après que les Centers for Disease Control and Protection ont annoncé que le premier cas confirmé de la variante Omicron avait été identifié aux États-Unis. Plus de deux douzaines de pays dans le monde ont jusqu’à présent trouvé au moins un cas confirmé. de la variante, identifiée pour la première fois la semaine dernière.

Les dernières mises à jour sur le front des virus sont venues s’ajouter aux inquiétudes persistantes des commerçants concernant la hausse des prix. Les responsables de la politique monétaire ont également souligné ces tendances inflationnistes persistantes, suscitant des inquiétudes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait bientôt s’éloigner de ses politiques accommodantes qui avaient aidé à soutenir les marchés tout au long de la pandémie. Dans le livre beige de décembre de la Réserve fédérale, ou une collection d’anecdotes sur les conditions économiques dans les districts de la Fed, la banque centrale a déclaré avoir observé que « les prix ont augmenté à un rythme modéré à robuste, avec des hausses de prix généralisées dans tous les secteurs de l’économie ».

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a également déclaré aux législateurs cette semaine qu’il pensait qu’il serait approprié que les décideurs monétaires envisagent de mettre fin à leur processus de réduction des achats d’actifs plus tôt que précédemment télégraphié, ou potentiellement avant le milieu de l’année prochaine. Cela a à son tour soulevé le spectre que les hausses de taux d’intérêt pourraient également survenir plus rapidement que prévu après la conclusion du processus de réduction de la dette de la Fed.

Selon un certain nombre de stratèges, l’inflation – ainsi que les réponses des décideurs politiques à l’inflation – sera en fin de compte l’une des forces motrices du marché à l’avenir.

« À très court terme, la plus grande menace réside dans les gros titres liés au virus », a déclaré mercredi à Yahoo Finance Live Niladri Mukherjee, Merrill et Bank of America Private Bank, responsable de la stratégie de portefeuille CIO. « Mais à l’approche de 2022, l’inflation est le plus gros risque pour les marchés dans leur ensemble. L’inflation semble terriblement persistante. Évidemment, nous avons eu 6-7 mois d’IPC [the Consumer Price Index] impression au-dessus de 5%, maintenant 6%. Je ne serais pas surpris de voir des tirages encore plus élevés en janvier, février, surtout si la variante conduit réellement à de nouvelles fermetures. »

