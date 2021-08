Les contrats à terme sur Bitcoin ouvrent des intérêts à des sommets de 3 mois, mais cela suffira-t-il pour dépasser les 50 000 $ ?

L’intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin (BTC) a rebondi aux niveaux de mai, suscitant l’optimisme quant à un puissant mouvement de rupture haussière au-dessus de 50 000 $.

Le nombre total de contrats à terme en cours sur la bourse Deribit a atteint lundi 1,37 milliard de dollars, son plus haut niveau depuis le 27 mai. Pendant ce temps, la différence entre le taux au comptant de Bitcoin et le prix de son contrat à terme s’est élargie, augmentant sa base de trois mois (annualisée). De retour aux niveaux de juin, les données fournies par Stack Funds le montrent.

Contrats à terme Bitcoin OI et base de 3 mois. Source : Fonds de pile

La société de gestion d’investissement a vu la reprise comme un signe que les investisseurs réintègrent le marché du Bitcoin tout en adoptant une “approche à plus haut risque”. Selon son directeur de recherche, Lennard Neo, le « échange de contango » des contrats à terme Bitcoin reflétait que « les sentiments des investisseurs restent biaisés vers l’optimisme ». Il a écrit dans un rapport :

“Plus important encore, nous avons constaté une force constante dans la dynamique des offres par rapport aux offres, ce qui nous porte à croire que les marchés seront bien soutenus au moins à court terme, avec une consolidation supplémentaire avant de dépasser les 50 000 $. “.

Influence du commerce de détail sur le prix du Bitcoin

En juin, les contrats à terme sur Bitcoin se sont effondrés sous le poids d’une vente massive sur le plus grand marché au comptant de crypto-monnaie au monde. Le passage de 41 322 $ à 28 800 $ a éliminé le commerce de base, dans lequel un commerçant achète du Bitcoin sur le marché au comptant et vend des contrats à terme à long terme pour bloquer la disparité entre les deux prix.

Apparemment, les traders à terme à effet de levier annulaient leurs positions longues pour répondre aux appels de marge, c’est-à-dire via des mécanismes de règlement automatique sur les bourses. Cela a réduit l’écart entre les prix à terme au comptant et Bitcoin, suscitant des craintes d’une prime négative sur les contrats à terme, également appelée déport.

A Deribit, la base trimestrielle (annualisée) était d’environ 2,5%. Mais dans des circonstances idéales de « contango », les contrats à terme devraient se négocier à une prime annualisée de 5% à 15% sur la base du taux de prêt stable.

Cointelegraph a rapporté que le crash de juin avait moins à voir avec une longue vente et plus à voir avec la capitulation des mineurs. Il a cité la répression de la Chine contre les entreprises de cryptographie régionales à peu près au même moment où les prix du Bitcoin ont chuté, notant que la décision a forcé les mineurs de crypto à fermer brusquement leurs opérations et, à leur tour, à vendre leurs avoirs en Bitcoin en masse pour couvrir les pertes.

Les taux au comptant du Bitcoin ont chuté de plus de 30% en seulement sept jours en juin 2021. Source : TradingView

50 000 $ une barrière psychologique

En août, Bitcoin a mis de côté la plupart des préoccupations minières, avec un récent rapport de Glassnode indiquant que les mineurs ont commencé à thésauriser des jetons. Pendant ce temps, les informations faisant état d’une inflation toujours élevée aux États-Unis ont également alimenté le récit de valeur refuge Bitcoin parmi les investisseurs accrédités.

En relation: Bitcoin est sur le point de remplacer l’or, déclare le stratège de Bloomberg à l’occasion du 50e anniversaire de Bretton Woods

Cela explique en partie pourquoi Bitcoin a atteint un creux de près de 29 000 $ et est remonté à 50 000 $ en plus d’un mois. Il souligne également la hausse des intérêts ouverts à terme et des bases de négociation, indiquant un regain d’intérêt d’achat parmi les investisseurs et les commerçants.

Mais Neo a vu un défaut potentiel. Le chercheur a souligné l’échec récent de Bitcoin à fermer au-dessus de sa résistance psychologique à 50 000 $, notant qu’il pourrait ralentir son rallye imminent. Il ajouta:

“Le fait que la base de 3 mois n’ait pas dépassé les niveaux de juin et soit toujours bien en deçà des niveaux d’avril suggère que la demande réelle et la spéculation restent conservatrices.”

Bitcoin s’échangeait à 46 888 $, soit environ 7,78% en dessous de son plus haut de session de 50 505 $, au moment de la rédaction.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.