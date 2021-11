Les contrats à terme sur Dow ont peu changé après une clôture record vendredi

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 25 octobre 2021 à New York.

Spencer Platt | .

Les contrats à terme sur actions ont tourné au ralenti dans les échanges du jour au lendemain après que les principaux indices du marché américain ont atteint des sommets records vendredi à la suite d’un rapport sur l’emploi meilleur que prévu en octobre.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average étaient pour la plupart stables. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,3%.

Les mouvements dans les échanges à terme sont intervenus après que la Chambre des représentants des États-Unis a adopté vendredi soir un projet de loi sur les infrastructures de plus de 1 000 milliards de dollars, envoyant la législation au président Joe Biden pour sa signature. Le paquet adopté par le Sénat en août fournirait un nouveau financement pour les transports, les services publics et le haut débit, entre autres projets d’infrastructure.

Les trois principales moyennes des actions américaines ont chacune clôturé à des niveaux record vendredi pour couronner une semaine gagnante. Le Dow Jones a augmenté de 203,72 points, soit près de 0,6%, lors de sa sixième journée consécutive. Le S&P 500 a gagné 0,4% pour sa septième session gagnante consécutive. Le Nasdaq Composite a ajouté 0,2% pour afficher sa dixième séance positive consécutive.

Le rallye s’est produit après que le rapport sur l’emploi d’octobre soit meilleur que les économistes ne l’avaient prévu. La masse salariale américaine a ajouté 531 000 emplois le mois dernier, selon le département du Travail. Le rapport de vendredi a également révisé à la hausse les chiffres de la masse salariale de septembre et août.

« L’économie reprend certainement un peu d’élan », a déclaré vendredi David Lebovitz de JPMorgan sur « Squawk on the Street » de CNBC. « Nous nous attendons à ce que la croissance économique s’accélère ici fin 2021 et début 2022. »

La Réserve fédérale a annoncé plus tôt la semaine dernière un plan pour commencer à réduire son aide économique en période de pandémie d’ici la fin novembre, mettant la banque centrale sur la bonne voie pour mettre fin à son programme d’achat d’actifs d’ici le milieu de l’année prochaine.

Les investisseurs attendent de nouvelles lectures de l’inflation dans la semaine à venir. L’indice des prix à la production et l’indice des prix à la consommation devraient être publiés respectivement mardi et mercredi. Les économistes s’attendent à ce que les deux rapports restent chauds pour octobre.

Des sociétés telles que PayPal, Palantir et Disney publient leurs résultats trimestriels cette semaine.