Les contrats à terme sur le Dow atteignent 500 pts avant la rencontre de la Fed alors que les indices boursiers américains et le FAANGM deviennent négatifs depuis le début du mois

Les contrats à terme sur Dow Jones s’échangeaient de 500 points de moins lundi, faisant allusion à un début turbulent pour les marchés boursiers américains plus tard dans la journée. Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté après le Dow Jones Industrial, le S&P 500 et le NASDAQ ont terminé dans le rouge vendredi, marquant la troisième semaine consécutive de pertes et devenant négatif depuis le début du mois. Parallèlement aux contrats à terme sur Dow, les contrats à terme sur le NASDAQ et le S&P 500 étaient également en baisse avec des pertes avant la réunion de septembre de la Réserve fédérale américaine qui devrait se terminer mercredi cette semaine. Les investisseurs suivront de près le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, plus tard dans la semaine.

Les indices deviennent négatifs pour le mois

Le Dow Jones a commencé le mois de septembre à 35 360, juste en deçà de son sommet historique de 35 631 atteint le 16 août de cette année. Cependant, à la clôture de vendredi, l’indice était à 34 584, en baisse de 2,06% depuis le 1er septembre et de 2,9% par rapport au plus haut historique.

Le S&P 500 était à 4 524 le 1er septembre et a atteint un sommet historique de 4 545 dès le lendemain. À la clôture de la semaine dernière, l’indice a chuté de 2,01 % depuis le début du mois et de 2,48 % par rapport au plus haut historique pour s’établir à 4 432.

L’indice NASDAQ, riche en technologie, était à 15 309 au début du mois, avant d’atteindre un sommet historique de 15 403 le 7 septembre. Finalement, l’indice a baissé à la fin de la semaine dernière pour clôturer à 15 043 points. Le NASDAQ Composite a glissé de 1,73% depuis le début du mois et de 2,33% par rapport à ses plus hauts historiques.

Les stocks de FAANGM saignent

Outre les principaux indices boursiers américains, les actions des grandes sociétés technologiques ont également subi des pressions. Tous les stocks de FAANGM, sauf un, ont chuté. Le cours de l’action de Facebook a subi une chute de 4,5% par rapport à ses niveaux du 1er septembre pour terminer la session précédente à 364,72 $ par action. En outre, le cours de l’action Apple a également chuté de 4,23 % jusqu’à présent ce mois-ci pour se négocier désormais à 146 $ par action.

L’Amazon de Jeff Bezos s’est mieux comporté que ses homologues jusqu’à présent ce mois-ci, en baisse de seulement 0,47%. Le cours de l’action Amazon a fortement augmenté depuis la fin du mois dernier. Netflix est le seul titre FAANGM à avoir donné des résultats positifs jusqu’à présent ce mois-ci. Le cours de l’action Netflix a grimpé de 1,25% jusqu’à présent en septembre, se négociant désormais à 589 $ par action.

Le géant de l’Internet Google n’a pas non plus été épargné par les investisseurs, l’action ayant atteint 3,04 %, s’échangeant à 2 816 $ par action. Pendant ce temps, Microsoft, malgré la forte hausse de la semaine précédente, est toujours en baisse de 0,65% pour le mois.

Une réunion de la Réserve fédérale américaine attendue

Jerome Powell et d’autres responsables de la Réserve fédérale se réuniront cette semaine et pourraient éventuellement annoncer une diminution de son programme d’achat d’obligations. Jerome Powell a déjà dit que le tapering pourrait commencer cette année. Les investisseurs surveilleront d’autres commentaires du FOMC à ce sujet, ce qui pourrait dicter les mouvements du marché boursier.

