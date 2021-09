Les contrats à terme sur le Nasdaq en hausse de 1% alors que les actions technologiques rebondissent

Le logo Nasdaq est affiché sur le site du Nasdaq Market à New York

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi de 1% mercredi alors que les actions technologiques ont mené un rebond après que les inquiétudes concernant l’inflation et la hausse des rendements du Trésor ont entraîné l’une des pires ventes de Wall Street de cette année.

Les actions des poids lourds Amazon.com Inc (AMZN.O), Facebook Inc (FB.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Apple (AAPL.O) et Google-parent Alphabet Inc (GOOGL.O) ont augmenté de 1% et 1,3 % en précommercialisation.

Les sociétés pétrolières, dont Exxon Mobil (XOM.N) et Chevron Corp (CVX.N) ont chuté alors que la reprise des prix du brut s’estompait. Le secteur de l’énergie S&P (.SPNY) a gagné 3,9% jusqu’à présent cette semaine et est en bonne voie pour sa meilleure performance mensuelle depuis février.

Les actions américaines ont terminé en forte baisse mardi dans une large vente, l’indice de référence S&P 500 (.SPX) enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis mai et le Nasdaq affichant sa pire vente quotidienne depuis mars.

L’indice S&P 500 devrait également rompre sa séquence de sept mois de victoires consécutives, car les craintes concernant le défaut de China Evergrande, une augmentation potentielle des impôts sur les sociétés et une diminution plus rapide que prévu du soutien monétaire de la Réserve fédérale ont assombri le sentiment des investisseurs dans ce qui est généralement une saisonnalité faible. mois.

La Fed a signalé la semaine dernière qu’elle pourrait resserrer sa politique monétaire dans les mois à venir au milieu des signes d’une reprise agitée dans la plus grande économie du monde, déclenchant une remontée des rendements obligataires qui a touché les actions technologiques sensibles aux taux d’intérêt.

À 6 h 34 HE, les e-minis Dow étaient en hausse de 203 points, soit 0,59%, les e-minis S&P 500 étaient en hausse de 32 points, ou 0,74%, et les e-minis Nasdaq 100 étaient en hausse de 147,25 points, ou 1%.

Pendant ce temps, les républicains du Sénat américain ont bloqué pour la deuxième journée consécutive une offre des démocrates du président Joe Biden pour éviter un défaut de crédit américain potentiellement paralysant, alors que les tensions partisanes secouaient une économie qui se remettait de la pandémie de COVID-19.

Le directeur général de JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Jamie Dimon, a également averti qu’un défaut des États-Unis serait un événement “potentiellement catastrophique”.

Parmi les actions, Boeing Co (B.N) a augmenté de 2,5% après avoir déclaré que le vol d’essai du 737 MAX pour le régulateur de l’aviation chinois avait été un succès le mois dernier et que l’avionneur espère que l’immobilisation au sol de deux ans sera levée cette année.