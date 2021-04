Les contrats de masques et l’administration de Biden poussent la fabrication aux États-Unis – WWD

L’industrie textile nationale a salué l’attribution de contrats gouvernementaux à Parkdale Mills et Ferrara Manufacturing Inc. pour acheter jusqu’à 22,2 millions de masques fabriqués aux États-Unis.

Les contrats, dévoilés fin mars, sont le dernier chapitre de l’objectif déclaré de l’administration Biden de donner la priorité à la fabrication nationale alors que la production locale se remet de la pandémie COVID-19 toujours en cours. «Les masques seront fabriqués en Amérique avec des fournitures d’origine américaine et fournis aux travailleurs essentiels des cliniques de santé communautaires, des garde-manger et des soupes populaires à travers le pays», selon le syndicat Workers United qui représente les travailleurs de Ferrara Manufacturing à New York.

Les contrats interviennent également à un moment où l’administration Biden a encouragé les États à mettre en œuvre, ou dans certains cas à réimplémenter, des mandats masqués, car le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis reste élevé. Au cours de la seule journée écoulée, il y a eu plus de 79 029 nouveaux cas signalés de COVID-19 aux États-Unis et 1 064 décès dus à la maladie, selon les statistiques de l’Université Johns Hopkins.

«L’industrie textile américaine a été à l’avant-garde des efforts visant à produire des EPI vitaux depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a un an», a déclaré Kim Glas, directeur général du Conseil national des organisations textiles.

«À cette fin, l’industrie a produit plus d’un milliard d’EPI et d’autres produits médicaux vitaux au cours de la dernière année.

«Le fait que ces récompenses soutiendront plus de 5 000 travailleurs américains et nos chaînes d’approvisionnement nationales représente un signal important de la part de l’administration selon laquelle il est sérieux de renforcer la base manufacturière américaine», a-t-elle ajouté.

Ces mesures font écho au programme de l’administration Biden inscrit dans son programme «Build Back Better», dans lequel l’administration a indiqué des politiques visant à stimuler les achats fédéraux de produits fabriqués dans le pays et à mettre en place des «chaînes d’approvisionnement critiques» aux États-Unis.

«Le secteur manufacturier américain était l’arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale, et doit aujourd’hui faire partie de l’arsenal de la prospérité américaine, contribuant à alimenter une reprise économique pour les familles de travailleurs», selon le programme présenté sur le site Web Build Back Better.

Le NCTO a exprimé son soutien à l’investissement dans les chaînes d’approvisionnement américaines de produits essentiels, y compris les équipements de protection individuelle, et à potentiellement inciter le secteur privé à acheter des EPI fabriqués aux États-Unis.

« Il est essentiel que l’administration et le Congrès adoptent des politiques pour aider les équipements de protection individuelle à terre et d’autres produits à construire une chaîne d’approvisionnement nationale permanente pour les crises futures », a déclaré Glas.

«L’industrie américaine du textile et de l’habillement a besoin de contrats gouvernementaux à long terme pour relancer une chaîne d’approvisionnement mondiale critique qui a fait faillite à notre nation au moment où elle en avait le plus besoin», a-t-elle ajouté. «Ces contrats sont un pas dans la bonne direction.»

Les dirigeants syndicaux ont salué le développement comme un coup de pouce pour les travailleurs américains.

« L’administration Biden a prouvé aujourd’hui que lorsque le gouvernement fédéral dirige un marché clé en tant qu’acheteur, avec les bonnes normes, les entreprises et les travailleurs américains peuvent répondre à la demande, stabiliser l’économie, créer de bons emplois et propulser la reprise », a déclaré Lynne Fox, présidente de Workers United. «Je sais donc que je parle au nom de nos membres en disant que nous sommes honorés de nous associer pour aider à servir la crise actuelle de notre pays.»