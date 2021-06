Les contrats de taux de hachage de Bitcoin

Comparer

Le taux de hachage de Bitcoin a atteint un nouveau plus bas depuis huit mois. L’interdiction d’extraction de BTC par la Chine a un effet et soutient une stimulation baissière dans le marché . Dans l’ensemble, le taux de hachage de Bitcoin a chuté de plus de 40% au cours des 5 dernières semaines . La Chine essaie de renforcer sa propre monnaie numérique avec un interdiction de Extraction et négoce de BTC.

Alors que le taux de hachage de Bitcoin a atteint un creux local, le prix de Bitcoin n’a pas réussi à franchir à nouveau la barre très importante des 42 000 $. En conséquence, le prix du BTC est tombé en dessous de 33 400 $ dimanche. L’interdiction de l’exploitation minière à grande échelle de Bitcoin par la Chine a abaissé le taux de hachage pour le moment.

La Chine applique avec véhémence l’interdiction d’exploitation minière et oblige les fermes minières à cesser leurs activités dans un délai spécifié. En partie avec des recherches inopinées pour “accélérer” le processus. Les mineurs de Bitcoin doivent rechercher de nouveaux emplacements ou cesser définitivement leurs activités et vendre leur matériel minier.

Avant l’interdiction, la part du taux de hachage total en Chine dépassait 60 %. Cette part, qui est également l’une des plus grandes critiques de la décentralisation de Bitcoin, est actuellement en chute libre et se propage à travers le monde. De plus, de nombreuses nouvelles fermes minières utilisent, par exemple, en Amérique du Nord, des sources d’énergie durables. Par conséquent, ce développement favorise davantage l’exploitation minière verte de BTC. Selon l’Université de Cambridge, 39% du taux de hachage total de Bitcoin provient actuellement de sources d’énergie durables.

Cela supprime non seulement le point de critique de la centralisation du taux de hachage en Chine, mais également le débat sur l’exploitation minière BTC de l’énergie du charbon en Chine, nuisible à l’environnement. Cependant, les effets de l’interdiction ont un impact négatif à court terme sur le prix du Bitcoin. À long terme, le développement d’une adoption mondiale du réseau de paiement décentralisé devrait être vu de manière positive.

En raison de la baisse du taux de hachage du BTC, la difficulté a été ajustée à la baisse ces dernières semaines et la recherche de nouveaux blocs est devenue plus facile pour les mineurs. La difficulté de minage garantit que chaque bloc est trouvé toutes les 10 minutes en moyenne. C’est précisément ce mécanisme qui garantit que Bitcoin atteindra un nombre maximum de 21 millions de BTC en l’an 2140.

L’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin par la Chine va de pair avec les efforts du pays pour le yuan numérique, qui gagne actuellement en popularité parmi la population. Avec le tirage au sort pour s’inscrire aux applications bancaires, les utilisateurs peuvent gagner 200 000 packages avec 200 yuans numériques chacun.

Actuellement, la Chine essaie d’aller de l’avant dans le domaine des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC). Parce que les États-Unis, l’UE et d’autres pays prévoient également leur propre monnaie numérique dans les années à venir. BTC a déclenché une véritable tendance au cours de la dernière décennie. La course aux monnaies numériques entre dans la première phase chaude. Bitcoin en tant que seule alternative aux monnaies numériques des différentes banques centrales jouera un rôle très important dans cette décennie.

Avis de non-responsabilité : ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos risques et périls. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.